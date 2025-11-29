ILS Ingenjör
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-11-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker en ILS-ingenjör till ett långsiktigt uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Här får du chansen att bidra till utvecklingen av framtidens försvarssystem och arbeta i en miljö där teknik, struktur och analys står i centrum.
Om uppdraget
Som ILS-ingenjör kommer du att spela en central roll i att säkerställa effektivitet och långsiktig hållbarhet för avancerade försvarssystem genom hela deras livscykel. Du arbetar nära olika funktioner såsom projektledning, systemsäkerhet, inköp och konstruktion, och bidrar med din expertis för att skapa robusta, underhållsoptimerade lösningar.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat
• Planera, leda och genomföra ILS-arbete enligt specifikation och tidsplan.
• Utföra analyser och beräkningar, såsom driftsäkerhetsanalyser (ARMS), livscykelkostnadsanalyser (LCC), felmodsanalys (FMECA) och Level of Repair Analysis (LORA).
• Arbeta med underhållsberedning och reservdelsoptimering.
• Utarbeta och uppdatera teknisk information samt säkerställa att dokumentation följer gällande standarder (ex. ASD S1000D).
• Skapa och underhålla underhållsplaner och förnödenhetsregister (GOF).
Du blir en del av ett kompetent och växande team där du får möjlighet att utvecklas och påverka metoder och verktyg inom ILS-området.Publiceringsdatum2025-11-29Profil
• Eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av ILS-arbete eller liknande område.
• God teknisk förståelse och förmåga att arbeta strukturerat och analytiskt.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort (resor i tjänsten kan förekomma). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ILS Ingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9621145