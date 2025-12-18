IKT-samordnare
Vill du vara med och driva digital utveckling för skolverksamheten och skapa bästa möjliga förutsättningar för undervisning och lärande? Vi söker nu en IKT-samordnare som vill kombinera pedagogiskt utvecklingsarbete med teknisk förståelse och vara ett stöd till verksamheten.
Om tjänsten
Under 2025 har Hässleholms kommun påbörjat arbetet med övergång från Google Workspace for Education till Microsoft 365 Education (M365) och tagit inledande steg i utfasningen av våra Chromebook-enheter. När du tillträder rollen som IKT-samordnare blir du en nyckelperson i det fortsatta genomförandet av denna förändring. Du kommer även att arbeta med att utveckla, anpassa och förbättra våra digitala system och verktyg. Uppdraget kräver att du arbetar proaktivt och är med och driver arbetet framåt, snarare än att enbart förvalta och hålla ihop processer.
I rollen ansvarar du för att hålla verksamheten uppdaterad kring avtal, digitala system och verktyg, utveckla rutiner samt stödja övergången till Microsoft. Du finns tillgänglig för frågor som rör den digitala skolmiljön och deltar i referensgrupper kopplade till implementeringen för att samla in feedback. Du finns med som ett värdefullt stöd till verksamheten under hela tidplanen. Uppdraget omfattar även systemförvaltning, leverantörskontakter, omvärldsbevakning samt att vara en länk mellan den pedagogiska verksamhet och IT-avdelningen, i nära samarbete med våra skoltekniker.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning pedagogisk utbildning mot skolväsendet eller IT, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har mycket god systemförståelse och är van att arbeta i datatunga miljöer med stöd av BI-verktyg, med ett tydligt säkerhets- och integritetsfokus där du säkerställer korrekt hantering av information enligt GDPR och gällande riktlinjer. Vidare har du flerårig erfarenhet av arbete med Google Workspace for Education och M365. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Rollen kräver att du är strukturerad, analytisk och van att ta ansvar för ditt eget arbete. Du är en trygg person med ett pragmatiskt förhållningssätt och god kommunikativ förmåga. Du är tydlig i din dialog, kan sätta gränser och balansera krav på ett professionellt sätt. Du trivs i samarbeten och har lätt för att skapa förtroende i kontakt med olika delar av organisationen.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på polisens hemsida.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
