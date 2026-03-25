Idrottslärare
2026-03-25
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Tjelvarskolan
Välkommen till oss på Tjelvarskolan!
Skolan ligger i norra delen av Visby och omfattar förskoleklass till årskurs 6 och skolbarnsomsorg.
Skolan är organiserad i två arbetsenheter med drygt 30 medarbetare. Till Tjelvarskolan ska alla barn komma med glädje och känna sig trygga. Eleverna uppmuntras till nyfikenhet och lust att lära. De ges goda förutsättningar för att utvecklas till självständiga, ansvarstagande och kreativa människor. Om du vill veta mer om vår skola så kan du hitta mer information på vår hemsida på följande länk https://gotland.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor-pa-gotland/tjelvarskolan-f-6Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som idrottslärare är du en skicklig pedagog med god didaktisk förmåga. Du kan organisera och strukturera ditt arbete utifrån angivna mål. Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap. Du har höga förväntningar på eleverna, tror på att alla kan lyckas och är beredd att skapa de bästa förutsättningarna för dina elever. Du har förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår och du bör ha förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd. Du ser samarbete med andra som en källa till utveckling.
Som lärare kommer du att arbeta i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam samt övriga pedagoger på skolan. Dessutom ser vi på Tjelvarskolan att samarbete kring elevernas hela dag är en förutsättning för att skapa helhet och trygghet för såväl elever som vuxna. Du har lätt för att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift. Du har en professionell framtoning i ditt bemötande av elever och vårdnadshavare samtidigt som du är lyhörd och tålmodig. Du har en god digital kompetens. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper med fokus på social kompetens samt god samarbets- och initiativförmåga. Vi ser också fram emot att du bidrar till skolans systematiska kollegiala lärande med dina kunskaper och erfarenheter.
Du kommer också att vara inspiratör i skolans dagliga pulsarbete och leda skolans grupp som jobbar för att stärka skolans hälsa- och livsstilsarbete. Tjänsten är en heltidstjänst där du kommer att ha cirka 80% idrott och cirka 20% undervisning i något annat ämne, som du också har behörighet att undervisa i eller alternativt att jobba som pedagogisk resurs den delen av tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som är behörig lärare i idrott i åk 1-6 eller snart kommer få legitimation. Vi vill att du bifogar examensbevis och legitimation till din ansökan.
Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån Lgr 22. Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten. Vi söker dig som är lyhörd, nyfiken och utvecklingsinriktad.
Du tar initiativ, har lätt för att samarbeta och skapar goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du kommer att bli en viktig pusselbit i vår verksamhet!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/399". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Tjelvarskolan Kontakt
Ingemar Andersson, rektor 0498-269078 Jobbnummer
9817638