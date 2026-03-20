Idrottslärare
JENSEN gymnasium i Helsingborg slog upp portarna 2009. Vi finns i fräscha lokaler på Kaliforniegatan på bästa läge i centrala Helsingborg, nära till både tåg- och bussförbindelser. Hos oss trivs vi mycket bra med varandra och i vår senaste medarbetarenkät rekommenderar hela 100% sin arbetsplats!
Vi erbjuder dig en självständig roll i ett av Sveriges mest framgångsrika entreprenörsföretag. JENSEN präglas av tydliga värderingar och engagemang för människors utveckling. Vi har en tydlig hälsoprofil med betoning på fysiskt och mentalt välbefinnande där trygg studiemiljö, hög kvalitet och bildning för verkligheten står i fokus.
Vår skolanda är stark och vi har många fina traditioner, tävlingar och bidlningsresor som ger förutsättningar för våra elever att nå djup kunskap och att kombinera studier och idrott.Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
Du är behörig gymnasielärare i idrott med ett genuint engagemang och en förmåga att förmedla kopplingen mellan lärande och fysisk aktivitet. Du tar dig an lektionerna med kreativitet och är tydlig och respektfull i ditt ledarskap. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten och vi ser gärna att du precis som vi, har ett stort utvecklingsdriv och att du trivs med att arbeta teaminriktat. Att skapa förtroende kommer naturligt för dig och du tar dig an utmaningar på ett nyfiket och lösningsorienterad vis.
Anställningsform
Tjänsten är ett vikariat på 60% med start omgående till och med augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Du ansöker genom att registrera cv och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Ansökningar inkomna på annat sätt beaktas inte. Notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista dag för annonsering, varför vi uppmuntrar dig att skicka ansökan så snart som möjligt.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via http://www.polisen.se
med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Efter inskickad ansökan får du två mejl direkt efter varandra med testlänkar. Återkoppling får du direkt efter genomförda tester. Har du inte fått något mejl med länk till tester, vänligen kolla i din skräppost då mejlet kan hamna där.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Samar Edin på samar.edin@jenseneducation.se
eller 0700-91525 alt. https://jobb.jenseneducation.se/
