Idrottskonsulent inom Idrottsklivet
2025-09-05
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Brinner du för idrott, föreningsliv och att skapa möjligheter för unga att aktiveras? Vill du vara med och driva satsningar som påverkar samhället positivt? Då har vi drömjobbet för dig!
Vi söker nu en engagerad Idrottskonsulent med passion för att processleda och stödja lokala initiativ som främjar rörelseglädje och inkludering bland unga i Stockholm.
Idrottsklivet är en pågående satsning med syftet att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta runt om i landet.
Genom att samarbeta med idrottsföreningar, skolor och kommuner vill vi skapa jämlika möjligheter till ett aktivt liv. Satsningen fokuserar på att bryta stillasittande, minska socioekonomiska hinder och förbättra folkhälsan genom idrott.
Vi arbetar med att stötta idrottsföreningar i prioriterade områden, föreningarna i sin tur driver egna satsningar för att inspirera fler barn och unga till ett aktivt föreningsliv.
Som en del av Idrottsklivet blir du en viktig resurs för att förverkliga denna vision.
Som Idrottskonsulent inom Idrottsklivet får du en unik möjlighet att arbeta med satsningar som gör skillnad i samhället. Du blir en nyckelperson i vårt arbete med att stötta idrottsföreningar och andra organisationer i att skapa inkluderande och hållbara aktiviteter för barn och unga.
Vi erbjuder dig ett självständigt och kreativt arbete där du får påverka framtidens idrottsutveckling. Hos oss får du chansen att kombinera din passion för idrott med en roll där ditt engagemang verkligen gör skillnad! För att lyckas i rollen är det också viktigt att du är bra på att arbeta i grupp och har lätt för att samarbeta med andra.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Stödja föreningar och initiativ: Ge råd och praktisk hjälp för att stärka föreningslivet och främja tillgängliga aktiviteter för unga.
• Från idé till verklighet: Handlägga och administrera föreningarnas ansökningar och satsningar inom Idrottsklivet för ökad inkludering.
• Utbildning/folkbildning: Genom att leda processer, hålla i utbildningar och folkbildande insatser hos föreningarna, säkerställer vi hållbara och långsiktiga förutsättningar för föreningarnas verksamhet.
• Bygga nätverk: Samarbeta med föreningar, skolor och andra aktörer för att utveckla långsiktiga relationer och synergier.
• Analysera och utveckla: Tillsammans med kollegor kartlägga behov och identifiera nya möjligheter för föreningar i prioriterade områden.
Personprofil
Du är en positiv, flexibel och lösningsorienterad person med ett stort hjärta som brinner för demokrati, inkludering och allas rätt till en hälsosam livsstil. Din livsglädje och ditt stora driv gör dig ihärdig och engagerad i allt du tar dig an.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från idrottsrörelsen eller föreningsliv.
• Är en god kommunikatör och lyhörd för olika behov.
• Är van vid att arbeta självständigt och leda projekt, samtidigt som du trivs i grupp och gillar att samarbeta med andra för att stärka teamet och tillsammans nå längre.
• Är administrativt skicklig och trygg med digitala verktyg.
• Har en utbildning inom idrott, pedagogik eller motsvarande erfarenhet.
Körkort och tillgång till bil är meriterande men inget krav.
Hos oss har alla anställda två friskvårdstimmar i veckan och friskvårdsbidrag!
Vi är ett stöttande och positivt team där du får utrymme att växa. Vi har Kollektivavtal genom Unionen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande.
Start: Omgående, enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, projektanställning med start om 36 månader med stor möjlighet till förlängning för rätt person.
Arbetstid: Oreglerad arbetstid utifrån verksamhetens behov. Kväll- och helgarbete förekommer.
Plats: Stockholm/Solna.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på, jannica.skarvinge@performiq.se
. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ansök nu och bli en del av idrottsrörelsens framtid!
Facklig kontaktperson Stefan Ålander, stefan.alander@rfsisu.se
Tfn: 0768292685.
Organisationspresentation
RF-SISU Stockholm är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer.?Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå.
Vi verkar även för och bidrar till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund.?På vårt kansli i Solna Strand arbetar drygt 40 engagerade medarbetare.
Läs mer om oss på www.rfsisu.se/stockholm Ersättning
