Idrott/friskvårdsledare
2026-01-22
Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Vill du vara med och bygga upp ett av de nya regementen som Försvarsmakten har fått uppdrag att etablera?
Regeringen har beslutat att öka försvarsförmågan genom att återetablera flera regementen där Bergslagens artilleriregemente är ett.
Som friskvårdsledare är du placerad på Garnisonsstödsavdelningen tillsammans med andra civila handläggare. Avdelningens uppgift är att med sin specialkompetens stödja utbildningen av artilleribataljoner till Sveriges försvar och som Idrottsledare kommer du jobba nära och i en direkt stödjande funktion mot såväl värnpliktsutbildningen som anställda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Fokus på träning, hälsa samt tävling för A9:s anställda och värnpliktiga.
• Stödja samtliga enheter på A9 med materiel, utbildning, träningsupplägg, faciliteter, tester och lokaler.
• Huvudansvarig för upprätthållandet av idrott och fysisk prestationsförmåga på A9.
• Planering och genomförande av tävlingsverksamhet vid regementet.
• Vara behjälplig vid utbildning av utbildare inom ämnet fysisk prestationsförmåga riktat mot värnpliktiga.
• Stödja regementet i genomförandet av tester beträffande Försvarsmaktens fysiska standard.
• Ansvara för samordning av deltagande i regionala och centrala tävlingar samt breddarrangemang.
• Stödja uppbyggnad, drift och underhåll av förbandets idrottsanläggningar.
• Tillhandahålla och planlägga service av idrottsmateriel.
Friskvård och fysisk träning är en naturlig del av arbetet för all personal i Försvarsmakten och vi tränar på arbetstid 3 timmar utifrån din egna personliga målsättning.
KRAVKvalifikationer
• Högskoleutbildning såsom ämneslärarprogram med idrottsinriktning, Idrottsvetenskapligt program eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• God administrativ förmåga.
• B körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av idrott, hälsa och fysisk prestationsförmåga. Du är självständig och tar egna initiativ i arbetet.
Andra viktiga egenskaper är att du har god samarbetsförmåga, lätt att uttrycka dig i tal och skrift, analytisk, energisk, noggrann och serviceinriktad. Du skall ha god pedagogisk förmåga då det handlar om att utbilda och informera personalgrupper inom alla olika nivåer, från soldater till förbandsledning.
För att trivas med den stora kontaktyta som befattningen innebär är det viktigt att du som person är kreativ, kommunikativ, omdömesgill och trivs med att skapa nya kontakter. Du behöver känna dig trygg och trivas i rollen som utbildare och föredragande specialist.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Genomförd värnplikt/ militär grundutbildning
• Officers- eller specialistofficersutbildning
• Ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av att driva projekt och arrangemang.
• Erfarenhet och kunskap avseende någon/några av de klassiskt militära idrotterna exempelvis skytte, orientering och skidåkning.Övrig information
• Tjänsten är 100% tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
• Arbetsorten är Kristinehamn men då värnpliktsutbildningen kommer vara förlagd till Villingsberg fram till 2030 kommer huvuddelen av ditt arbete vara förlagt där.
• Individuell lönesättning tillämpas och tillträde till tjänsten enligt överenskommelse
• Tjänstgöring på obekväm arbetstid liksom oregelbunden arbetstidsförläggning kan förekomma dock är grunden vanlig 40 timmarsvecka med möjlighet till flextid. Så ansöker du
Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:
• CV
• Ansökningsbrev med motivering om varför du är lämpad för denna befattning
För upplysningar om befattningen, kontakta:
Björn Söderman, tel: 070-840 38 63
För information om rekryteringsprocessen, kontakta:
Anja Hollanti, tel: 070-591 74 69
Fackliga företrädare
OFR/O: Niclas Sköld
OFR/S: Britt Dahlman
SEKO: Crister Florin
Samtliga nås via växeln på tfn 0500-46 50 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-15
Läs mer om Bergslagens artilleriregemente på www.forsvarsmakten.se/a9
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Regering och Riksdag har gett Försvarsmakten uppdraget att stärka Sveriges försvarsförmåga, i en tid med osäker omvärldsutveckling. Bergslagens artilleriregemente, A 9 ska därför återetableras i Kristinehamn. Regementet kommer bidra till ökad geografisk närvaro, utbildning av värnpliktiga och därmed utveckling av artilleriförmåga i södra Sverige.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan som såväl runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
