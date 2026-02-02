I 21 söker Chefskoordinator till Sollefteå
Försvarsmakten / Assistentjobb / Sollefteå Visa alla assistentjobb i Sollefteå
2026-02-02
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Sollefteå
, Härnösand
, Östersund
, Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av Försvarsmaktens fortsatta tillväxt? Nu finns chansen att bli en del av I 21:s Regementsstab, en avdelning som har till uppgift att utarbeta underlag för regementets ledning och vara ett stöd till Chefen I 21 vid beslutsfattande. I 21 är ett av Sveriges infanteriregementen. Regementet utbildar och rekryterar officerare och soldater till förband för nationella och internationella uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Chefskoordinator kommer du ha ett antal olika ansvarsområden och arbetsuppgifter, däribland:
• Chefsstöd till regementsledningen, vilket bl a innebär att samordna, bereda och handlägga ärenden med olika tidsperspektiv, samordna kalender- och mötesplanering, protokollföra möten m m.
• Fungera som koordinator mellan Chef I 21 och övriga delar av regementet samt externa aktörer.
• Koordinera och samordna Chefen I 21 dagliga ärendeflöde samt bokar och följer upp kalender, möten och resor.
• Handläggning i Försvarsmaktens dokument- och ärendehanteringssystem.
• Samordning av tillställningar/arrangemang.
• Samordning av representation på regementsnivå.Publiceringsdatum2026-02-02KvalifikationerKvalifikationer
• Fullgjord gymnasieutbildning.
• Flerårig erfarenhet av administrativt arbete, gärna som sekreterare/koordinator.
• Mycket god kunskap i det svenska språket i tal och skrift.
• Mycket god kompetens i MS Office.
• B-körkort.
Meriterande:
• Aktuell erfarenhet av arbete som sekreterare/koordinator
• Erfarenhet av administrativt arbete i Försvarsmakten eller i annan myndighet.
• Erfarenhet av Sharepoint.
• Erfarenhet från Försvarsmaktens administrativa system ex PRIO och Vidar.
• Goda kunskaper i engelska tal och skrift.
• Genomförd militär grundutbildning.
Personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som Chefskoordinator ser vi att du har en hög social förmåga, är van vid att arbeta självständigt och på ett noggrant och strukturerat sätt genomföra ditt arbete samt har en förmåga att planera på såväl kort som lång sikt. Du är flexibel och prestigelös samt förstår vikten av integritet och hög service i arbetet. Du är lösningsorienterat, flexibel och öppen för snabba förändringar och omprioriteringar.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig:
Vi erbjuder en arbetsplats med samhällsnyttiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och en verksamhet med stor variation och hög komplexitet. Försvarsmaktens personal ska ha en tillräcklig fysisk prestationsförmåga för att kunna lösa de ålagda uppgifter som tjänsten kräver, men ses också bidra till bättre hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Som civilanställd i Försvarsmakten erbjuds du möjlighet till tre timmars träning på arbetstid per vecka. Våra anställda har dessutom ett flertal andra förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina mål
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Sollefteå, tjänsteresor förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning enligt förbandets lönemålbild
För frågor om rekryteringsprocessen: Rekryteringskoordinator Magnus Pålsson
För frågor om tjänsten: Stabschef Camilla Sjölén
Båda ovanstående nås via Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00
Fackliga kontakter
SACO, 08-613 48 00
SEKO, 0770-457 900
OFR/S, 08-402 40 00
OFR/O, 08-440 83 30
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-23
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av ett regemente i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. I Sollefteå finns Regementsstab (med personal i både Sollefteå och Östersund) och Ångermanlands infanteribataljon. I Östersund finns Jämtlands fältjägarkår. Därutöver finns Garnisonsstödsenhet, Försvarshälsa och Logistikenhet med verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand.
Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis "Från fjäll till hav, för försvaret av Nedre Norrland".
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärmöjlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9717918