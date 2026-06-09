Specialpedagog/speciallärare till vuxenutbildning, Solna stad
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2026-06-09
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Vill du göra verklig skillnad för vuxna elevers möjligheter att lyckas med sina studier? Nu söker vi en till medarbetare till vuxenutbildningen i Solna som vill vara med och skapa goda förutsättningar för elever med behov av stöd och anpassningar i sina studier på Komvux!Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Arbetsmarknads- och näringslivsavdelningen ansvarar för att förbereda människor för arbete och studier samt för att utveckla företagsklimatet i staden i samverkan med näringslivet. Avdelningen består av ett trettiotal medarbetare som jobbar med arbetsmarknads- och näringslivsfrågor samt vuxenutbildning. Inom avdelningen finns enheten Solna Vuxenutbildning som erbjuder kommunal vuxenutbildning i Solna via entreprenad genom ett auktorisationssystem som drivs gemensamt med nio andra kommuner, Vux Norrort.
I dagsläget är 24 utbildningsanordnare auktoriserade att leverera utbildning till solnaborna. Enheten ansvarar för studie- och yrkesvägledning, antagning, stöd inför studier till elever i behov av extra stöd i sina studier, uppsökande verksamhet, administration och betygshantering. Enheten ansvarar också för entreprenörsstyrning, avtalsuppföljning och säkerställer att det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i enlighet med styrdokument och politiska mål.
Enheten har som utgångspunkt att möta Solnabornas behov av vuxenutbildning samt att ge bästa möjliga service. Hos oss kan solnabor söka svenska för invandrare (sfi), grundläggande och gymnasial komvux, få information och studie- och yrkesvägledning samt göra nivåtest.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en tjänst inom en modern kommunal verksamhet i stark tillväxt.
Tjänsten innebär att du varje dag får möjlighet att hjälpa våra elever att nå sina mål och kontinuerlig kompetensutveckling är en naturlig del av vår vardag. Du kommer att arbeta i fina lokaler centralt i Solna och våra engagerade medarbetare arbetar ständigt för att förbättra verksamheten. Viss möjlighet till arbete på distans finns.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där ditt engagemang och din kompetens gör konkret skillnad för vuxnas möjligheter att nå utbildning, arbete och egen försörjning.
Vad innebär arbetet?
Du arbetar elevnära med stort fokus på att identifiera behov av stöd och att skapa en trygg och hållbar studiestart. Målgruppen är vuxna solnabor som behöver stöd för att lyckas i sina studier inom kommunal vuxenutbildning. Du möter elever med olika bakgrund och förutsättningar, ger förslag på pedagogiska anpassningar och följer upp hur det går för eleverna.
Du arbetar tätt tillsammans med studie- och yrkesvägledare, administratörer samt rektor och samverkar med utbildningsanordnare kring elevernas studiesituation och behov av anpassningar. Genom våra samverkansavtal med andra kommuner blir du också en del av ett större nätverk med ett erfarenhetsutbyte.
I rollen ingår även ansvar för ett tidsbegränsat projekt med fokus på att utveckla former för närmare uppföljning och stöd till våra elever med behov av stöd under studietiden. Syftet är att stärka elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier och minska studieavbrott. Du är också delaktig i utvecklingen av vårt elevhälsoarbete med fokus på det främjande och förebyggande arbetet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
akademisk utbildning inom pedagogik, beteendevetenskap, studie-och yrkesvägledning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
erfarenhet av kommunal vuxenutbildning
erfarenhet av elevhälsoarbete
vana av digitala verktyg
goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att utforma anpassningsförslag
Vi söker framför allt dig som tycker om att möta elever, skapa förtroende och hitta lösningar tillsammans med andra.
Du behöver vara självgående men också tycka om att samarbeta i ett mindre team där alla hjälps åt. Som person är du positiv, trygg och prestigelös. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat genom ett lösningsorienterat och respektfullt förhållningssätt.
Du trivs i en verksamhet där relationer, tillgänglighet och samarbete är centrala delar av vardagen.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till enhetschef/Rektor Annika Blücher, annika.blucher@solna.se
.
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 17 Juni 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, Vuxenutbildning Kontakt
Annika Blücher 087461377 Jobbnummer
9955341