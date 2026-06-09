Lagermedarbetare sökes för deltidsarbete i Rosersberg

Bemannix AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-06-09


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Lagerarbetare sökes för deltidsuppdrag i Rosersberg!
Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: Måndag–fredag, 07:00–16:00 / 09:00–18:00 Omfattning: Deltid vid behov Placering: Rosersberg, norra Stockholm
Vi söker dig som vill arbeta extra vid behov och har en annan sysselsättning på minst 50%.
I rollen som lagermedarbetare arbetar du med in- och utleveranser, orderplock, paketering och truckkörning.
Arbete sker för de mesta i AutoStore system.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Kvalifikationer
Gymnasieutbildning

Svenska i tal och skrift

Engelska i tal och skrift

Truckkort A1–A4 och B1–B4

Vi söker en strukturerad, ansvarstagande och samarbetsvillig person som trivs i högt tempo och i en fysiskt krävande miljö.
Övrigt: Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, dagtid vardagar. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och framåt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som blir aktuella för anställning.
Mer info om oss hittar du på www.bemannix.se!
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7878555-2044008".

Arbetsgivare
Bemannix AB (org.nr 556966-4203), https://careers.bemannix.se
Karlskronavägen 7 (visa karta)
121 52  JOHANNESHOV

Jobbnummer
9955343

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