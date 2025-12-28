Hyresförmedlare/Uthyrare
PA Steiner Fastigheter AB / Butikssäljarjobb / Uddevalla Visa alla butikssäljarjobb i Uddevalla
2025-12-28
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PA Steiner Fastigheter AB i Uddevalla
, Tidaholm
eller i hela Sverige
Om arbetsgivaren:
Steiner Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsföretag som förvaltar fastigheter i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla, Trollhättan och Tidaholm.
Vi befinner oss nu i en expansionsfas där vi söker en hyresförmedlare/uthyrare till vår nuvarande fastighetsteam om 12 personer.
Om jobbet:
I tjänsten som uthyrare hos Steiner Fastigheter ansvarar du för hela uthyrningsprocessen från uppsägning, annonsering till nyckelöverlämning. Rollansvaret innebär förmedling av bostäder och lokaler i hela vårt bestånd vilket betyder att det kan förekomma en del tjänsteresor.
Vårt fokus är kundnöjdhet och att erbjuda ett boende/lokal där människor trivs, känner sig trygga och vill bo/stanna kvar.
Du möter potentiella hyresgäster, genomför visningar, hanterar prövningar och skriver hyresavtal. Du är en viktig del av kontorets dagliga verksamhet. Du bidrar även till hyresgästkommunikation via app, infotavlor och möten, samt är delaktig i störningsärenden och besiktningar.Publiceringsdatum2025-12-28Profil
Då rollen innefattar många olika ekonomiska, tekniska och juridiska moment söker vi efter en person med följande kvalifikationer:
Relevant utbildning inom ekonomi/administration/hyresjuridik/förvaltning eller motsvarande på gymnasienivå
Meriterande är: God förståelse för hyresjuridik och fastighetsekonomi
Erfarenhet av försäljning och/eller kundservice
Du är van att arbeta i CRM-, affärs- eller ärendehanteringssystem.
Mycket goda MS Office-kunskaper
God datorvana då vi arbetar mycket digitalt.
Meriterande med kunskaper inom webblayout/marknadsföring via sociala medier.
Du har B-körkort
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande
Vem är du?
Som person är du strukturerad, serviceinriktad och trivs med att ta ansvar.
Du arbetar bra tillsammans med andra människor, kommunicerar både muntligt och skriftligt på ett tydligt sätt och skapar goda relationer såväl internt som externt.
Du har ett sinne för affärer och en naturlig drivkraft till att skapa nytta och bra lösningar för dina kunder. Du sätter kundens behov i fokus och agerar snabbt och effektivt utifrån det.
Du som är säljdriven, självgående, flexibel och gillar fastighetsbranschen kommer att passa i den här rollen.
Huvudsakliga Arbetsuppgifter:
Ansvara för uthyrning av bostäder, bostadskomplement och lokaler
Hantera kundtjänstkontakt, både fysiskt (kontor) och digitalt (telefon)
Publicera och uppdatera lediga objekt på hemsidan samt övriga uthyrningskanaler
Genomföra visningar av lediga lägenheter/lokaler
Hantera prövningar av hyresgäster
Teckna hyresavtal
Ta emot och registrera uppsägningar
Handlägga andrahandsuthyrningar
Medverka vid förbesiktningar vid behov
Medverka vid slutbesiktningar vid behov
Delta vid hyresgästmöten
Delta i olika event, ex Öppna visningar, mässor
Provanställning om 6 månader tillämpas.
Sista dag att ansöka är 2026-01-15.
Urval och intervjuer sker löpande så ansök redan idag!
Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: ekonomi@steinerfastigheter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hyresförmedlare/Uthyrare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PA Steiner Fastigheter AB
(org.nr 556654-1073)
Lagerbergsgatan 27 (visa karta
)
451 31 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Josefin Andersson josefin@steinerfastigheter.se Jobbnummer
9664137