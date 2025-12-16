Hyresadministratör
Om du vill arbeta administrativt med fastigheter, samhällsnytta och god service till våra medborgare och verksamheter kan denna roll vara något för dig.
Fastighetsverksamheten är en del av Tekniska förvaltningen och ansvarar för förvaltning, drift, underhåll och utveckling av kommunens lokaler - såsom skolor, särskilda boenden, idrottshallar och kontor. Verksamheten omfattar cirka 140 medarbetare och förvaltar ett bestånd på ca 220 000 m2 lokalyta. Som en del i vår verksamhet ingår att hantera och administrera hyror för våra boenden och lokaler. Arbetsplatsen för det är Håstaäng i Hudiksvall där du ingår i ett administrativt team och arbetar tillsammans med andra medarbetare inom Fastighetsverksamheten.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som hyresadministratör inom Fastighetsverksamheten hanterar du alla olika moment som rör hyror för våra olika boenden och lokaler. Det innebär bland annat att självständigt och systematiskt skapa och skicka fakturor samt upprätta kontrakt och administrera in- och utflyttningar. Att skapa fungerande och kvalitetssäkrade rutiner för olika delar i hyresprocessen är viktigt. Inom tjänsten administreras också årliga hyresförändringar. Arbetet innebär mycket kontakt med hyresgäster eller deras anhöriga som har frågor kring hyror eller annat som rör lägenheten. Social- och omsorgsförvaltningen har verksamhet i våra boenden vilket innebär mycket samarbete mellan våra olika förvaltningar. Vid in- och utflyttning skall lägenheter besiktas vilket också ska kunna utföras i denna roll. Det innebär också många kontakter med hantverkare och företag som vi tar hjälp av för att åtgärda fel, städa eller renovera.
Det kan även ingå att utföra andra arbetsuppgifter inom fastighetsverksamheten efter behov.Profil
Vi söker dig som har 3-årig gymnasieutbildning inom administration eller liknande. Kompetens eller erfarenhet inom hyresrätt är meriterande. Det är också viktigt med vana att arbeta digitalt och förmåga att kunna lära sig våra olika system för ekonomi och hyresadministration. För att lyckas med arbetet behöver du vara självgående och metodiskt kunna lägga upp arbetet med de uppgifter som ingår i ett årshjul. Det finns ett team av arbetskamrater att fråga och samarbeta med men inom tjänsten har man ett eget ansvar för sina uppgifter.
Som person är du serviceinriktad och bra på att prata med människor utifrån deras behov. Du kan förklara och guida människor så att de kan förstå våra rutiner och passa ihop dessa med våra hyresgästers behov på bästa sätt. Du är också en strukturerad person som tycker om ordning och reda för att kunna utföra dina arbetsuppgifter med god kvalitet.
B-körkort är ett krav.
Om förvaltningen
Vi sköter fastigheter så som äldreboenden, skolor, badhus och sporthallar - och håller dem rena och fina. Vi sopar gator, plogar vägar och bygger nya när Hudiksvalls tätorter växer. Vi gör så att parkerna blommar och att ser till att matavfallet du sorterar blir till biogas till bilar och gödsel på våra åkrar. Vi lagar näringsrik mat till våra barn, unga och gamla - varje dag. Vi ansvarar för kartor och GIS så samhället kan utvecklas. Vi ser till att det finns rent vatten i din kran och i naturen och att våra elever kommer till och från skolan säkert med skolskjutsar. Tillsammans är vi tekniska förvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
