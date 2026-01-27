HW/elektronikingenjör till Västerås
UTVALD! Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi vill att det skall märkas, hos oss ska man bli sedd och hörd. Våra kunder skall vända sig till oss för att få de Utvalda. Vi tillhandahåller ingenjörstjänster inom produktutveckling och vår kompetens finns inom teknikområdena Mekanik, Inbyggda system, Elkraft och El/automation. Vi är verksamma med kontor i Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Växjö, Stockholm, Örebro, Västerås, Järfälla, Borlänge och Ludvika.
Om IKG
IKG är ett teknikkonsultföretag som samarbetar med produktutvecklande företag inom flera branscher, såsom energi, medicinteknik, telekom och industri. Vi startade 1990 i Västerås och finns idag på tio orter: Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Växjö, Örebro, Västerås, Stockholm, Borlänge och Ludvika. Vår vision är att matcha rätt person med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både personlig och professionell utveckling.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Vi expanderar i Västerås och söker engagerade hårdvaru- och elingenjörer som vill vara med på en spännande resa med oss på IKG. Som hårdvaru- och elingenjör hos oss arbetar du med att utveckla och verifiera avancerade elektriska och elektroniska system hos våra kunder som är ledande inom sina branscher. Beroende på din bakgrund och intresse kan du ha uppdrag inom kablagekonstruktion (t.ex. design av kabelscheman och installation) eller elektronik/hårdvaruutveckling (t.ex. kretskortdesign, styrsystem och HIL-testning).
I rollen är du involverad i olika faser av utvecklingen - från kravanalys och systemdesign till implementation, integration och verifiering. Projekten varierar och kan omfatta allt från att ta fram kabelscheman och installera elsystem till att utveckla kretskort och utföra tester i avancerade testmiljöer. Du samarbetar nära med kunder, leverantörer och tvärfunktionella team för att leverera robusta tekniska lösningar och kan bidra med att utveckla nya metoder och teknologier.
Vad erbjuds du som konsult på IKG?
• Marknadens högsta friskvårdsbidrag på 5000 kronor årligen
• Fast månadslön oberoende av uppdrag
• Sex veckors betald semester per år
• Bonusmöjligheter (upp till 2000 kr/månaden)
• Kollektivavtal (Tjänstepension, sjukersättning, försäkring, föräldraledighetstillägg)
• Flexibla arbetstider
• Varierande arbetsuppgifter, produkter och system
• Möjlighet att utveckla dina tekniska kunskaper inom olika områden
• Jobba med både kunder och dess leverantörer inom olika branscher
• Skapa kontaktnät för din framtida karriär
• Företagshälsovård
• Delaktighet i ett fantastiskt team som regelbundet träffas vid olika IKG-event och möten
Kompetens
• Civil- eller högskoleingenjör inom elektroteknik, elektronik, mekatronik eller motsvarande, alternativt motsvarande erfarenhet
• Flera års erfarenhet av hårdvaru-, elektronik- eller elkonstruktion
• Kunskap om kravhantering, teknisk dokumentation och verifiering
• Erfarenhet av verktyg som exempelvis Altium Designer, Eagle eller OrCAD.
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
• Analytisk och detaljorienterad med stark problemlösningsförmåga
• Engagerad och driven, med fokus på att leverera högkvalitativa resultat
• Teamorienterad men självgående, med förmåga att arbeta i dynamiska miljöer
• Kundfokuserad med utmärkt kommunikationsförmåga för samarbete med olika intressenter
• Nyfiken och intresserad av att utveckla och implementera nya teknologier och metoder
Varför IKG?
Vi värdesätter gemenskap och välmående! Genom en öppen dialog och stöd från din närmsta chef ser vi till att du får rätt förutsättningar för att lyckas. Regelbundna träffar och aktiviteter med kollegor gör att du snabbt blir en del av teamet. På IKG sätter vi din utveckling och balans mellan arbete och fritid i fokus, med marknadens bästa förmåner och en flexibilitet som gör skillnad. Välkommen med din ansökan! Ersättning
