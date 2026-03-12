HVB Blankversgatan
Nytida AB / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-03-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Nu söker vi en behandlare till Alpklyftans HVB Blankversgatan i Göteborg.
I denna roll ställs det stora krav på att hantera och trivas med ensamarbete. Du behöver vara trygg i att ta beslut utifrån lokala rutiner och handlingsplaner. Schemalagd arbetstid dag, kväll, helger och sovande jour.
HVB Blankversgatan ingår i Nytida Alpklyftan tillsammans med HVB Hallegatan och HVB Villa Parkudden. Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna mellan 16-21 år som behöver stöd i vardagen på grund av psykosocial problematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller hög skolfrånvaro. Ungdomarna erbjuds samordnade insatser utifrån överenskommen genomförandeplan och ungdomarnas individuella målsättningar och förutsättningar. Målen följs upp kontinuerligt och ungdomarna har hög delaktighet i arbetet. Ungdomarna är till viss mån självständiga och erbjuds stöd och omsorg utifrån individuella behov.
Boendet har 6 platser i form av HVB-lägenheter med eget kök och badrum. Det finns ett gemensamt kök samt vardagsrum. Boendet har personal dygnet runt. Arbetsgruppen är liten och präglas av gott samarbete, stor erfarenhet, högt engagemang och stort ansvarstagande.
Om rollen
Behandlarens arbete syftar till att möta ungdomar i behov av stöd och vägledning. Rollen kräver en trygg och självständig person som klarar av att arbeta ensam under stora delar av arbetspasset, samtidigt som man bibehåller struktur, lugn och ett professionellt bemötande i alla situationer.
I arbetsuppgifterna ingår behandlingsarbete såsom motiverande samtal, samordning av insatser, myndighetskontakter, färdighetsträning och dokumentation. Arbetet ställer krav på god förmåga att fatta beslut, ta ansvar och agera självständigt utifrån lokala och centrala rutiner i uppkomna situationer.
Som behandlare ansvarar du för att följa gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner, bland annat gällande vård- och livsmedelshygien samt medicinhantering. Arbetet bedrivs enligt kontaktmannaskap, och på boendet förekommer både ensamarbete och sovande jour.
Din erfarenhet och kunskap Du är socionom, beteendevetare eller har annan högskoleutbildning inom beteendevetenskapligt område. Även sökande med 2-årig eftergymnasial vidareutbildning innehållande 400YH med inriktning socialt arbete är aktuella.
Du har arbetat i några år med barn och unga, gärna i behandling. Du har gärna en vidareutbildning inom behandlingsmetoder som är vanligt förekommande inom yrket, såsom familjebehandling, ÅP eller liknande. Du har B-körkort.Publiceringsdatum2026-03-12Övrig information
Tjänsten kräver utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister. Anställningsform: Tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträdesdatum: enligt överenskommelse. Har du frågor? Kontakta gärna verksamhetschef Douglas Åkholm, 0735 - 190 339, douglas.akholm@nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6773786-1887999". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Näsetvägen 9 (visa karta
)
441 60 ALINGSÅS Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
9792153