Huvudtränare Truppgymnastik
2025-09-29
Tjänstetitel: Huvudtränare Truppgymnastik
Anställningsform: Halvtid (20 timmar/vecka)
Arbetsplats: På plats (Nya Torshallen och andra träningslokaler i föreningen)
Övergripande beskrivning
Som huvudtränare för truppgymnastik spelar du en central roll i föreningen genom att leda, planera och följa upp verksamheten för truppgymnastiksektionen och barngymnastiksektionen. Rollen kombinerar teknisk expertis, pedagogisk förmåga och ledarskap för att både stötta gymnaster och leda ideella ledare. Rollen innebär ansvar för träningarnas kvalitet, utveckling av gymnaster och ideella ledare samt att skapa en trygg och motiverande träningsmiljö. En särskilt viktig del är att bygga långsiktiga utvecklingsplaner för gymnaster på alla nivåer, med ett fokus på att stärka basfärdigheter. Du arbetar i nära samarbete med sportchefen och säkerställer att föreningens mål, riktlinjer och värderingar genomsyrar verksamheten. Rollen rapporterar till sportchefen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
a) Ledning och utveckling av träningar
Skapa detaljerad utvecklingsplan för truppgymnastik och barngymnastik enligt Svenska Gymnastikförbundets anvisningar.
Bygga långsiktiga utvecklingsplaner för gymnasternas progression.
Ansvara för träningsprogram och genomförandet av träningspass för trupper på olika nivåer. Säkerställa kvalitet i träningarna genom att lägga vikt vid styrketräning och grundläggande teknik.
Säkerställa att träningarna följer riktlinjerna för säkerhet och teknik inom truppgymnastik.
Ansvara för träning i fristående, med god förståelse för regelverket och koreografi.
Säkerställa en trygg och säker träningsmiljö där skaderisker minimeras.
b) Utbildning och handledning av ideella ledare
Introducera, utbilda och coacha ideella ledare i deras arbete.
Säkerställa att ledarstaben följer föreningens riktlinjer och utvecklar sin kompetens genom Svenska Gymnastikförbundets och RF-SISUs utbildningar.
Ansvara för i rekrytering och utbildning av nya ledare.
Stödja gymnaster och ledare i att hantera stress, motivation och lagdynamik.
c) Tävlingar
Koordinera tävlingsförberedelser inklusive anmälningar, planering och genomförande av tävlingar.
Vara närvarande som ledare under tävlingar.
Ha goda kunskaper i bedömningsregler inom truppgymnastik och dela den kunskapen med teamet.
Extra meriterande med erfarenhet som domare
d) Administration och kommunikation
Samarbeta med sportchefen för att säkerställa långsiktig utveckling och måluppfyllelse i truppgymnastiksektionen.
Vara delaktig i schemaläggning och planering av tävlingar, lovträning och träningsläger.
Leda möten med truppgymnastikens tränargrupp, samt rapportera verksamhetens utveckling och behov till sportchefen och styrelsen.
Vid behov delta i föräldramöten och utvecklingssamtal med gymnaster och föräldrar.
Hantera inkommande e-post till truppsektionen från ledare, gymnaster och föräldrar samt externa.
Kvalifikationer och erfarenheterPubliceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av att träna truppgymnaster på nivå 3-5 eller högre (SM, CoP), samt yngre gymnaster från 10 år.
Minst nivå C-utbildning eller motsvarande och beredd att vidareutbilda sig.
Gedigen kunskap om friståendets regler och engagemang i friståendeträning.
Kunskap om de nationella truppreglementena och bedömningsregler vid tävlingar inom truppgymnastik och beredd att gå domarutbildningar.
Meriterande:
Domarutbildning och erfarenhet av att döma tävlingar inom truppgymnastik.
Erfarenhet av att leda träningsläger eller liknande event.
Pedagogisk utbildning eller annan relevant ledarskapsutbildning. Dina personliga egenskaper
Ledarskap: Inspirerande och stödjande ledare som engagerar gymnaster och ideella ledare.
Strukturerad: God förmåga att planera, genomföra och följa upp aktiviteter.
Samarbetsinriktad: Stark förmåga att arbeta i team och skapa goda relationer.
Engagerad: Brinner för att utveckla både individer, grupper och föreningen som helhet.
Arbetstider
Tjänsten omfattar 20 timmar per vecka. Arbetstiderna är främst förlagda till kvällar och helger i samband med träningar, tävlingar och andra aktiviteter. Administrativa arbetsuppgifter kan utföras dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: trupp@goteborgsturn.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Turnförening
423 21 TORSLANDA Jobbnummer
9532114