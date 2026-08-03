Huvudregistrator till Kanslienheten
Härryda kommun / Administratörsjobb / Härryda Visa alla administratörsjobb i Härryda
2026-08-03
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Härryda är en kommun som vågar!
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
1 plats(er).
Din arbetsplats
Är du en erfaren registrator som vill ta nästa steg? Vill du kombinera kvalificerat registratorsarbete med ett kommunövergripande utvecklings- och samordningsuppdrag? Då kan du vara den vi söker. Hos oss får du en nyckelroll i kommunens arbete med registratur och informationsförvaltning.
Du blir en del av kansliet som är en stödfunktion med ansvar för bland annat nämndadministration, registratur, informationsförvaltning och juridiskt stöd. Vi arbetar nära kommunens verksamheter och bidrar till att skapa god service, rättssäkra processer och effektiva arbetssätt. Enheten har ansvar för styrning i frågor som rör dokument- och ärendehantering och verkar för gemensam hantering och implementering i hela förvaltningen. Det sker genom likväl direkt styrning som konsultation till förvaltningens sektorer och verksamheter.
Ditt uppdrag
Härryda kommun har en förvaltningsorganisation som är indelad i sektorer. Varje sektor har en egen registrator. Som huvudregistrator har du en central och samordnande funktion för kommunens registratorer och är en viktig drivkraft i utvecklingen av kommunens registratur och informationsförvaltning.
Kommunen har ett behov av att utveckla dokument- och ärendehanteringen, bland annat genom att stärka kommunövergripande stöd, styrning och samordning samt genom att i högre utsträckning behandla informationsförvaltningen utifrån ett helhethetsperspektiv. Tillsammans med övriga kompetenser på kansliet får du en viktig roll i detta utvecklingsarbete.
Du arbetar också med operativa registratorsuppgifter åt kommunledningen och de centrala stödfunktionerna. I detta uppdrag ingår även att arbeta med begäran av allmän handling och hålla dokumenthanteringsplaner uppdaterade och aktuella. Rollen kombinerar därför strategiskt utvecklingsarbete med kvalificerat registratorsarbete. Du är en av två systemadministratörer för kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem och bidrar till att utveckla och förvalta systemet samt ge stöd till användare i organisationen.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
samordna kommunens registratorer och leda registratorsnätverket
ansvara för registraturen inom kommunledningen och de kommungemensamma stödfunktionerna
utveckla och kvalitetssäkra kommunövergripande processer och arbetssätt inom registratur och informationsförvaltning
ta fram, förvalta och följa upp kommungemensamma rutiner, riktlinjer och andra styrande dokument
ge kvalificerat stöd till övriga registratorer, chefer och medarbetare i frågor om registrering, informationshantering, offentlighet och sekretess
planera och genomföra utbildningar inom registratur, informationshantering och offentlighet och sekretess
delta i utvecklingen av kommunens digitala informationshantering och bidra i utvecklingsprojekt inom området
stödja den politiska ärendeprocessen genom diarieföring inför sammanträden och expediering av beslut
samverka med nyckelpersoner inom arkiv, juridik, nämndadministration, informationssäkerhet, dataskydd med mera
Även andra administrativa uppgifter inom ramen för kansliets ansvarsområde kan förekomma, särskilt i samband med val.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har:
avslutad högskoleutbildning inom exempelvis arkiv- och informationsvetenskap, statsvetenskap, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
flera års erfarenhet av kvalificerat arbete som registrator eller arkivarie, gärna inom kommunal verksamhet
mycket god kunskap om offentlighetsprincipen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och annan relevant lagstiftning
god kunskap om informationsförvaltning och dokumenthantering
erfarenhet av att utveckla arbetssätt, ta fram rutiner eller driva utvecklingsarbete
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande med erfarenhet av att utbilda, leda eller samordna nätverk. För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Utdrag ur misstankeregistret kan även bli aktuellt utifrån tjänst.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att se både helheten och detaljerna. Du arbetar strukturerat, noggrant och tar ansvar för att driva frågor framåt. Du arbetar självständigt och har förmåga att prioritera och fatta beslut. Eftersom rollen bygger på samarbete och samordning är du lyhörd och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du delar gärna med dig av din kunskap och kan förklara regelverk och arbetssätt på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du har ett utvecklingsinriktat arbetssätt och ser möjligheter att förbättra processer och skapa gemensamma arbetssätt som underlättar för verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du en roll med stora möjligheter att påverka och utveckla kommunens registratur och informationsförvaltning. Du blir en del av ett engagerat kansli där vi samarbetar, delar kunskap och stöttar varandra. Tillsammans arbetar vi för att skapa en modern, rättssäker och effektiv informationshantering som ger bästa möjliga stöd till kommunens verksamheter och invånare.
Övrig information
I den här rekryteringen tar vi inte emot personliga brev, du kommer i stället få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren används som en del i urvalet tillsammans med CV. Dina svar och ditt CV ska vara formulerade på svenska.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337513". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
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435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
Vision Härryda
Vision Härryda vision@harryda.se +46317246342 Jobbnummer
10019266