Huvudregistrator
2026-01-02
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Publiceringsdatum2026-01-02
Bjuvs kommun söker nu en huvudregistrator.
Är du noggrann, strukturerad och har erfarenhet av offentlig förvaltning? Trivs du i en roll där du får bidra till att säkerställa öppenhet och rättssäkerhet? Då kan du vara den registrator vi söker!
Tjänsten är placerad på kansliavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. I avdelningens uppdrag ingår att ansvara för kansliet, nämndsekretariat, registratur, kommunarkiv, ärendeberedning, informationssäkerhet, dataskydd och juridisk rådgivning, kvalitet och utveckling samt att ansvara för den administrativa processen vid allmänna val.
Som registrator hos oss har du en central roll i kommunens informationshantering. Du ansvarar för att diarieföra, ordna och tillgängliggöra allmänna handlingar enligt gällande lagstiftning. Du är en viktig del i vår demokratiska process och fungerar som ett stöd till både medarbetare, chefer och allmänhet.
I tjänsten som registrator ansvarar du för att vi har en fungerande struktur och process för vår informationshantering. Du arbetar med diarieföring, utlämnande av allmänna handlingar, posthantering och arkivering.
Du har tillsammans med avdelningens övriga personal en viktig roll som expertis kring den politiska processen samt offentlighet och sekretess. Utöver ditt huvudsakliga ansvar som registrator kommer du att vara processledare för vårt dokument- och ärendehanteringssystem. Just nu pågår upphandling men det system som vi har nu är Ciceron. I ditt uppdrag ingår också att genomföra utbildningar och systemsupport till våra verksamheter i aktuellt system.
Som registrator har du ett nära samarbete med kanslichef, kommunsekreterare, kommunjurist/dataskyddsombud och kommunarkivarie. I din roll förväntas du dessutom medverka till att kvalitetssäkra och utveckla ärendeprocessen och en del i detta är bland annat att delta i kommungemensamma nätverksträffar och forum för systemet.
Utöver ovanstående kommer du att vara inköps- och upphandlingsansvarig för avdelningen.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning, exempelvis statsvetenskap alternativt relevant gymnasieutbildning i kombination med arbetslivserfarenhet från liknande uppgifter som kan bedömas likvärdigt. Du har goda kunskaper i de lagar och förordningar som styr kommunal verksamhet, till exempel kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och förvaltningslagen. Har du även kunskap om GDPR, arkivlagen och informationssäkerhet är detta meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation och av myndighetsutövning. Erfarenhet från administrativt arbete ser vi som en självklarhet och har du tidigare arbetat som registrator/sekreterare i nämnd eller utskott är det meriterande. Du arbetar med vana och lätthet i system och digitala verktyg.
Som person ser vi att du är självständig och noggrann i ditt arbete. Du har lätt för att se sammanhang och du är trygg i att prioritera rätt frågor. Du känner även stort ansvar för dina uppdrag, dess genomförande och resultat. En förutsättning för att lyckas i rollen är att du har ett strukturerat arbetssätt och att du har förmågan att arbeta med flera parallella processer samtidigt. Du ser möjligheter och lösningar, och kan förhålla dig och ditt arbetssätt till ständigt nya förutsättningar. Då du kommer att arbeta nära politiker och tjänstepersoner är det även viktigt att du trivs med att skapa goda relationer och att du har lätt för att samarbeta med andra. Vi söker dig som har en bra förståelse för vad god service innebär och ser hur du kan bidra till den. Vidare är du en god kommunikatör som obehindrat uttrycker sig i tal och i skrift.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det finns goda möjligheter att utvecklas i denna roll och runt omkring dig finns härliga och kompetenta kollegor som du både hjälper och får stöd av.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer i rekryteringsprocessen.
ÖVRIGT
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Ersättning
