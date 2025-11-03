Husmor i Stockholm
Vi söker nu en Husmor till en av Sveriges ledande företag inom hushållsnära tjänster. Vår kund erbjuder våra kunder en förstklassig helhetslösning med tjänster såsom städning, tvätt, organisering, matlagning och barnpassning. Nu söker vi dig som vill arbeta som Husmor Premium - en prestigefylld och ansvarsfull roll där du tar hand om hela kundens hem och vardag. Arbetsuppgifter
Premium arbetar du med ett helhetsansvar i exklusiva hem där du skapar ordning, trivsel och en harmonisk miljö. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Professionell hemstädning och organisering
• Tvätt, strykning och garderobsplanering
• Matlagning och förberedelse av måltider
• Barnpassning och familjestöd
• Planering och genomförande av evenemang i hemmet
• Inköp, ärenden och koordinering av hushållets behov Profil
För att trivas i denna roll ser vi att du är en erfaren och självgående person med ett öga för detaljer och service i toppklass. Du har en naturlig känsla för struktur, är diskret och kan hantera flera uppgifter samtidigt. Vidare ser vi att du:
• Har flera års erfarenhet inom hemstädning, husmor, hushållsnära tjänster eller som Housekeeper, Au-pair eller liknande
• Har erfarenhet av matlagning och gärna ett intresse för gastronomi
• Är organiserad och självgående med förmåga att planera och strukturera hemmet
• Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
• Är flexibel och kan arbeta måndag - fredag mellan 8-17
• Har körkort (B) och gärna tillgång till egen bil (meriterande) Om företaget
Vår kund vill vara branschens bästa arbetsgivare. Därför erbjuder dom:
• Tillsvidareanställning
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring
• Friskvårdsbidrag
• Utbildning och vidareutveckling inom hushållsnära tjänster
• Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
• Gratis mobilabonnemang
• Ett inspirerande och internationellt arbetsklimat
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro och Västerås.
Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och AW varje månad. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
