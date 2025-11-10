Husmontör sökes till Mändy AB iStockholm
Mändy AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Mändy AB söker nu en noggrann och engagerad husmontör till olika byggprojekt i Stockholmsområdet. Arbetet innebär montering av byggdelar, hjälp vid nybyggnation, renovering och annat förekommande byggarbete.
Du kommer att arbeta i ett team med erfarna kollegor där samarbete, kvalitet och säkerhet står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Montering av byggdelar och stommar
Hjälpa till med snickeri och övriga byggarbeten
Förbereda och transportera material
Hålla ordning och städa på arbetsplatsen
Följa säkerhetsregler och instruktionerKvalifikationer
Erfarenhet inom byggbranschen är meriterande men inget krav
God fysik och förmåga att samarbeta
Självständig, punktlig och ansvarstagande
Kunskaper i engelska oc mongoliska
Körkort B är ett plus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: mandybygg@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mändy AB
(org.nr 556966-3817)
102 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Zulmandakh Baljinnyam bzulmandah@gmail.com Jobbnummer
9598120