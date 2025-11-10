Husmontör sökes till Mändy AB iStockholm

Mändy AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2025-11-10


Publiceringsdatum
2025-11-10

Om tjänsten
Mändy AB söker nu en noggrann och engagerad husmontör till olika byggprojekt i Stockholmsområdet. Arbetet innebär montering av byggdelar, hjälp vid nybyggnation, renovering och annat förekommande byggarbete.

Du kommer att arbeta i ett team med erfarna kollegor där samarbete, kvalitet och säkerhet står i fokus.

Dina arbetsuppgifter
Montering av byggdelar och stommar
Hjälpa till med snickeri och övriga byggarbeten
Förbereda och transportera material
Hålla ordning och städa på arbetsplatsen
Följa säkerhetsregler och instruktioner

Kvalifikationer
Erfarenhet inom byggbranschen är meriterande men inget krav
God fysik och förmåga att samarbeta
Självständig, punktlig och ansvarstagande
Kunskaper i engelska oc mongoliska
Körkort B är ett plus

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: mandybygg@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mändy AB (org.nr 556966-3817)
102 42  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Zulmandakh Baljinnyam
bzulmandah@gmail.com

Jobbnummer
9598120

