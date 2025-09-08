Husmanskost kock
2025-09-08
Vi söker en kock för husmanskost!
Är du en erfaren kock som älskar att laga traditionell husmanskost och vill vara en del av vårt team? Då kan det vara just dig vi söker!

Dina arbetsuppgifter
* Tillaga och förbereda klassisk husmanskost
* Säkerställa att maten håller hög kvalitet och smak
* Arbeta med råvaror av högsta kvalitet
* Samarbeta med övriga i köket för att upprätthålla god arbetsmiljö
* Ansvara för planering och organiserad arbetsgång
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av att laga husmanskost eller traditionell matlagning
* Är noggrann, självgående och har goda samarbetsförmågor
* Är kreativ och har ett öga för detaljer i matlagning och presentation
Vi erbjuder:
* Ett stimulerande och trevligt arbetsklimat
* Möjlighet att utvecklas och bidra med egna idéer.
Låter detta som ett jobb för dig? Skicka din ansökan och CV till e mail !
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: Esam.sheikho@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Esam sheikho
Kyrkogatan 10 (visa karta
)
745 31 ENKÖPING Arbetsplats
Astas vedugn Kontakt
Esam Sheikho Esam.sheikho@hotmail.com Jobbnummer
9498564