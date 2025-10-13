Hundskötare
E Hundtjänst AB / Djuruppfödarjobb / Huddinge Visa alla djuruppfödarjobb i Huddinge
2025-10-13
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E Hundtjänst AB i Huddinge
Vi söker enbart dig som har flerårig erfarenhet av arbete på hunddagis och därmed förståelse för hur arbetet fungerar.
Du som söker är självgående, kan hantera grupper på upp till 10 hundar under promenader samt ta ansvar för öppning/stängning. I arbetet ingår städning av lokalerna, utfodring, kloklippning och givetvis kundkontakt.
Du har lätt att samarbete med kollegor och bemöter kunder på ett bra sätt.
Dagiset ligger bra placerat i ett lugnt område i Enskede med fina promenadvägar och lite trafik. Vi har ett gott rykte och goda relationer med grannarna i området.
Tjänsten är på 87,5% och arbetstider är 7-15 eller 10-18 enligt schema. Vi har 6 veckor semester och ledigt alla enkla klämdagar. Lön enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: everydogshunddagis@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare E Hundtjänst AB
(org.nr 556993-3095)
Hemskogsvägen 199 (visa karta
)
122 64 ENSKEDE Kontakt
Lina Jansson everydogshunddagis@gmail.com 0706289714 Jobbnummer
9554809