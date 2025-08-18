Human Talent söker terminalarbetare inför hösten!
Human Talent North AB / Lagerjobb / Luleå Visa alla lagerjobb i Luleå
2025-08-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Human Talent North AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Gällivare
, Umeå
eller i hela Sverige
Human Talent söker terminalarbetare inför hösten!
Human Talent specialiserar sig på att matcha aktiva idrottare och personer med idrottsbakgrund med arbetslivets möjligheter. Vi tror att de egenskaper som utvecklas genom idrotten - som lagarbete, disciplin, målmedvetenhet och förmågan att prestera under press - är ovärderliga i arbetslivet.
Vill du vara en del av ett engagerat team där du kan använda dina idrottsfärdigheter för att skapa framgång även utanför planen? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Vi söker terminalarbetare för heltidsarbete med start enligt överenskommelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Sortera och lasta/lossa gods och paket.
Säkerställa att rätt paket når rätt destination.
Hantera inkommande och utgående leveranser på ett effektivt sätt.
Bidra till att upprätthålla ordning och säkerhet på terminalen.
Arbetet är förlagt på vardagar, och arbetstiderna kan variera beroende på behov.Profil
Vi söker dig som är:
Självgående, noggrann och ansvarstagande.
Bra på att samarbeta och bygga relationer med kollegor.
Van att arbeta i högt tempo och hantera fysiskt krävande arbetsuppgifter.
Har en god arbetsmoral och trivs i en strukturerad miljö.
Meriterande:
Erfarenhet av terminalarbete eller liknande tjänster.
Truckkort och erfarenhet av att köra truck.
Vi värdesätter främst dina personliga egenskaper och den erfarenhet du bär med dig från idrottens värld.Så ansöker du
Är detta något för dig?
Ansök via vårt formulär på hemsidan eller skicka ditt CV och personliga brev till oss. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du kan föra över dina idrottsliga färdigheter till arbetslivet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/ Jobbnummer
9463045