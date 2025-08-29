Hudterapeut sökes
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Elisavetas Hudvårdssalong AB
Vi söker en hudterapeut för anställning. Vi söker dig som har ett stort servicekunnande gentemot kund, ansvarstagande och en vilja att alltid ge en hög kvalité på tjänster. Vi har ett krav att du är medlem i SHR.
Vi söker dig som alltid sätter kundens behov i fokus och har förmågan att förmedla en upplevelse till andra. För att passa för tjänsten är det viktigt att du är exceptionellt serviceinriktad samtidigt som du tar ansvar och är engagerad. Vi ställer stora krav på din yrkesskicklighet.
Du kan antingen vara nyutexaminerad hudterapeut eller med erfarenhet. Arbetsuppgifterna är hudvårdsbehandlingar, hårborttagning med laser, vaxning, fettreducering, massage samt pedikyr och försäljning av produkter. Gå gärna in på vår hemsida för mer information, www.hudterapeuten.com.
Vi kan erbjuda dig en trivsam och avslappnad miljö att arbeta i samt trevliga medarbetare.
Arbetstiderna är varierande och vi vill att du arbetar minst ett par lördagar i månaden. Tillträdesdag är snarast eller enligt överenskommelse. Ellies Hudvårdssalong ligger i Vasastan på Rådmansgatan 84 i Stockholm.
Är du intresserad är du välkommen att skicka CV och personligt brev till ellie@hudterapeuten.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: ellie@hudterapeuten.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elisavetas Hudvårdssalong AB
(org.nr 556893-1702), https://www.hudterapeuten.com
113 29 STOCKHOLM Jobbnummer
