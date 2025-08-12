Hudterapeut

Vallentuna Hudvårdssalong / Hälsojobb / Vallentuna
2025-08-12


Vi är en centralt belägen hudvårdssalong i Vallentuna där kunden står i fokus.
Hos oss erbjuds alla att kontinuerligt gå på utbildningar och kurser.
Vi söker dig som är utbildad hudterapeut och som brinner för ditt yrkesval.
Vi söker dig som gillar serviceyrket och försäljning.
Som utbildad hudterapeut arbetar du inom ditt område på vår hudvårdssalong med andra hudterapeuter. Tjänsten innefattar varannan lördag. Det ingår även några kvällar i veckan då vi stänger kl 19 måndag-torsdag och kl 18 på fredagar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: info@vallentunahudvardssalong.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hudterapeut heltid".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vallentuna Hudvårdssalong, http://www.vallentunahudvardssalong.se
Centralv 12 (visa karta)
186 31  VALLENTUNA

Jobbnummer
9454609

