Hseq Lead Fokus Arbetsmiljö

ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vill du arbeta verksamhetsnära med hållbarhet, arbetsmiljö och säkerhet hos ett av Sveriges största tjänsteföretag? Då tycker vi du ska söka tjänsten som HSEQ Lead hos ISS!Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Som HSEQ Lead med fokus på arbetsmiljö har du ett brett och varierat uppdrag där du kombinerar operativt stöd med strategisk utveckling. Du är vår seniora expert inom arbetsmiljö och har en nyckelroll i att vidareutveckla både vårt systematiska arbetsmiljöarbete och vår säkerhetskultur. Du arbetar med HSEQ-frågor centralt inom ISS Sverige och i nära samarbete med ledningsgrupperna inom våra affärsområden. Rollen innebär även samarbete med HSEQ-funktionen inom ISS Group.
Du rapporterar till Head of HSEQ och ingår i ett team med sex medarbetare. Tillsammans utgör vi ett strategiskt och operativt stöd för verksamheten - genom struktur, processer och verktyg - för att integrera HSEQ i det dagliga arbetet.
Vidare innefattar rollen bland annat:
• Utveckla och förvalta ett strukturerat arbetssätt för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, där lagkrav, kundkrav, ISO krav och interna riktlinjer efterlevs
• Analysera data för att identifiera trender samt förbättringsområden
• Ge stöd i hantering av HSEQ-risker
• Delta i interna och externa revisioner
• Representera ISS i dialog med kunder, myndigheter och andra intressenter
• Upprätta och genomföra utbildningar
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med 6 månaders provanställning. Placering är på ISS huvudkontor i Stockholm eller på kontoret i Göteborg, andra placeringsorter kan vara aktuellt Resor inom Sverige förekommer regelbundet i rollen
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för området, gedigen kompetens inom arbetsmiljö samt brinner för att driva förbättring, skapa struktur och omsätta strategi till konkret verklighet.Med ödmjukhet och god kommunikationsförmåga driver du förändringsarbete och har lätt för att skapa förtroende i olika delar av organisationen. Du är driven, strukturerad och lösningsorienterad - med förmåga att agera både strategiskt och operativt i din roll.Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom arbetsmiljöområdet eller motsvarande erfarenhet
• Minst 5 års erfarenhet som arbetsmiljöingenjör
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom industri
• Erfarenhet av att arbeta med kulturförändring
• Erfarenhet av integrerade ledningssystem (ISO 14001,9001,45001)
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• God IT-vana, särskilt MS Office
Meriterande
• Erfarenhet av rollen som Byggarbetsmiljösamordnare
• Erfarenhet inom elsäkerhet, ESA
• Kunskap inom entreprenadjuridik
• Kunskap om maskinsäkerhet
• Tidigare arbetat som HSEQ Lead eller liknande roll
Vi erbjuder
Hos ISS blir du en del av en global koncern med stora möjligheter till utveckling - både nationellt och internationellt. Vi tror på att satsa på våra medarbetare och erbjuder utbildningar, karriärprogram och nätverk som stödjer din professionella resa.Vår kultur bygger på värderingarna kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. De genomsyrar vårt dagliga arbete och formar en arbetsplats där vi tillsammans skapar trygghet, stabilitet och framtid - för varandra, våra kunder och samhället i stort.
Vi värderar mångfald och inkludering högt och strävar efter en arbetsmiljö där alla ges lika möjligheter att växa. En inkluderande kultur stärker våra team, driver kreativitet och gör ISS till en plats där människor trivs och utvecklas.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Varmt välkommen att skicka in din ansökan. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och vill anställa så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. I din ansökan bifogar du CV. Pga. GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller tester, intervjuer och referenstagning samt eventuella bakgrundskontroller beroende på kundkrav. Vid eventuella frågor om processen, kontakta ansvarig rekryterare Josefin Holmström, josefin.holmstrom@se.issworld.com
alternativt rekryterande chef Anna Berglund, anna.berglund@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
