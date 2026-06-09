HSE Officer Nordic Region
Als Scandinavia Aktiebolag / Hälsoskyddsjobb / Piteå Visa alla hälsoskyddsjobb i Piteå
2026-06-09
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ALS Scandinavia AB är en del av ALS Group, ett globalt företag med verksamhet i över 60 länder och ledande inom laboratorietjänster och analys. I Norden är vi cirka 650 anställda med verksamhet i Sverige, Danmark, Grönland, Finland och Norge.
Läs mer på www.alsglobal.se
Vi söker en engagerad och driven HSE Officer till vår geokemiverksamhet i Norden, med placering i Piteå.
I rollen som HSE Officer har du en central funktion i att säkerställa en trygg och hållbar arbetsmiljö inom vår nordiska verksamhet. Du arbetar både strategiskt och operativt med att implementera och utveckla våra HSE-processer, samt säkerställa att vi uppfyller både lokala lagkrav och globala riktlinjer. Rollen innebär ett nära samarbete med operativa ledare, medarbetare och övriga stödfunktioner såsom HR och kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Driva och utveckla en stark HSE- och hållbarhetskultur inom organisationen
Säkerställa efterlevnad av lagar, interna policyer och globala riktlinjer inom HSE
Implementera och följa upp HSE-program, rutiner och arbetssätt på site och regional nivå
Arbeta med riskbedömningar, incidenthantering och förebyggande åtgärder för att minska olyckor och risker
Stödja verksamheten i regulatoriska krav, samt i kontakt med myndigheter
Delta i och leda interna och externa revisioner inom HSE
Säkerställa att utbildning och träning inom HSE genomförs och följs upp
Driva förbättringsinitiativ
Vi söker dig som
Har en utbildning inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet eller motsvarande. Du har några års erfarenhet av kvalificerat HSE-arbete och har god förståelse för lagstiftning och standarder inom området.
Som person är du:
Strukturerad och har god förmåga att planera och driva ditt arbete självständigt
Kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner och nivåer i organisationen
Lösningsorienterad med god analytisk förmåga
Ansvarstagande, noggrann och professionell i ditt arbetssätt
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Har du även kunskaper i finska är det meriterande. Rollen innebär resor inom Norden.
ALS erbjuder
En utvecklande roll i en internationell och kunskapsintensiv verksamhet där säkerhet, kvalitet och hållbarhet står i fokus. Du blir en del av en organisation med starka värderingar och ett tydligt fokus på ständig förbättring och samarbete.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6-månaders provanställning, placering i Piteå.
Intresserad?
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev via länken.
För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta
David Berglund, Operations Manager Nordic Region david.berglund@alsglobal.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ALS Scandinavia Aktiebolag
(org.nr 556571-8318)
Hammarvägen 22 (visa karta
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943 36 ÖJEBYN Arbetsplats
Als Scandinavia AB Jobbnummer
9954235