HSB Göteborg söker en energikonsult

Hos HSB är du en del av något större: Vi skapar framtidens hållbara boenden tillsammans med våra medlemmar. Söker du nästa utmaning i arbetslivet, samt vill vara med på resan mot framtidens goda boende? Vi söker nu en Energikonsult! Vi söker dig som är engagerad, drivande och vill vara med i vår utveckling av energitjänster!
Tjänsten är på heltid.
ArbetsuppgifterHSB Göteborgs Energi & Drift grupp växer och vi söker nu förstärkning till vår grupp som i dagsläget består utav 8 medarbetare, både drifttekniker och projektledare.
Är du en driven, självständig och relationsbyggande person med ett brinnande intresse för hållbarhet och energi? Då kan det vara dig vi söker.
Som energikonsult kommer du att arbeta med allt från rådgivning i tidiga skeden, förstudier, upprättande av förfrågningsunderlag, upphandling och projektledning av båda större och mindre entreprenader inom energiområdet. Du kommer även att arbeta med energiuppföljning, driftövervakning, optimering och uppföljning av utförda energiprojekt. Arbetet omfattar även ansvar för HSB Göteborgs befintliga energiavtal när det kommer till bland annat leverans och efterlevnad.
I din roll har du löpande kontakt med kunder och entreprenörer.
Vi erbjuderSom medarbetare hos oss får du eget ansvar med möjlighet att påverka din arbetssituation och arbeta i en organisation som drivs av långsiktiga relationer och hållbara innovationer som gör skillnad på riktigt. Du kommer tillhöra en grupp med god teamkänsla och nära samarbeten. Öppenhet, dialog och engagemang är viktiga inslag för oss som jobbar i HSB. Självklart har vi även bra anställningsvillkor och förmåner.
KvalifikationerVi söker dig med högskole- eller civilingenjörsutbildning med inriktning mot energi, vvs och/eller fastighetsteknik alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet. Vi tror att du har fastighetsteknisk kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet inom området och engagemang i frågor som rör energieffektiviseringsarbete i fastigheter. Det är meriterande om du har erfarenhet av värme, ventilationssystem och styr- och reglerteknik.
Personliga egenskaperSom person är du trygg i dig själv och kan etablera förtroendefulla relationer. Våra kunder består av lekmän så du har förmåga att skapa intresse kring och belysa ekonomiska och tekniska samband på ett pedagogiskt sätt. Du arbetar självständigt mot uppställda mål och enligt gällande avtal. Vidare tror vi att du är noggrann, analytisk och har lätt för att organisera ditt arbete och att du är en lagspelare.
För att säkerställa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och kunder tillämpar vi drogtestning som del av vår rekryteringsprocess. HSB Göteborg har nolltolerans mot droger och alkohol på arbetsplatsen och testningen är en standardprocedur som används för att säkerställa att våra nya medarbetare är redo att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och professionellt sätt. Vi genomför även juridiska och ekonomiska bakgrundskontroller för att kunna göra en grundlig och rättvis bedömning av alla kandidater. Dessa kontroller görs endast om du går vidare i rekryteringsprocessen. Om du har frågor eller oro kring detta, tveka inte att ta kontakt med oss.
Sista ansökningsdag är 22 oktober 2025, intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer? Kontakta Annika Mattsson, Chef Energi & Drift, annika.mattsson@hsb.se
Unionens representant är Maria Lindqvist, maria.lindqvist@hsb.se
HSB Göteborg är Västsveriges största bostadskooperativa företag. Vi ägs av 75 000 medlemmar och all vinst går till att utveckla framtidens boende, bland annat genom att producera tjänster och bostäder som ligger i framkant. Inom HSB Göteborg finns drygt 350 bostadsrättsföreningar och vi äger samt förvaltar även hyresrätter och lokaler. Vår vision är att höja kvaliteten på allt från grannskap och gemenskap till arkitektur och boendeekonomi. Vägen dit ska vara hållbar enligt ISO 26000 och visa att vi tar vårt miljömässiga, ekonomiska och sociala ansvar för framtiden. HSB Göteborg har utsetts till bästa arbetsgivare i branschen och fått hedersomnämnande för att vi arbetar föredömligt med mångfald och likabehandling.
