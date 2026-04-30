HR-strateg till Solna stad
Solna kommun / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-04-30
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solna kommun i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi en HR-kollega som tillsammans med oss kan fortsätta utveckla attraktiva och hållbara arbetsplatser som möter morgondagens förväntningar. Vill du bidra till samhällsnyttan och bli del av vårt team där vi ser det som självklart att stötta varandra i ett nära kollegialt samarbete, då vill vi att du söker!Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
På HR-enheten i Solna stad har vi stor samlad kompetens och erfarenhet. Vi ansvarar för ett professionellt och kvalificerat ledningsstöd inom HR-området till stadens förvaltningar. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för att Solna stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade ledare och medarbetare som tillsammans skapar goda resultat.
Vi arbetar nära verksamheterna och är en viktig del i att utveckla stadens arbetsgivarpolitik, kompetensförsörjning och arbetsmiljöarbete. Inom HR-enheten ryms HR-konsulter och -strateger, rekryterare, digital HR och Lön. Tillsammans utgör vi ett kompetent och engagerat team som samarbetar tätt och prestigelöst.
Vårt erbjudande
en bred och intressant HR-roll i en modern kommun i framkant
proaktivt HR arbete i nära samklang med verksamheterna
ett engagerat, utvecklingsinriktat team och kompetenta kollegor
nära ledarskap och korta beslutsvägar
möjlighet till stort utrymme att forma, påverka och driva strategiska HR frågor.
Vad innebär arbetet?
Vi söker nu en HR-strateg till Barn- och utbildningsförvaltningen som är stadens största förvaltning med ca 1400 medarbetare. Som HR-strateg för Barn och utbildningsförvaltningen är du medlem i förvaltningens ledningsgrupp och samordnar samt driver HR-arbetet både inom förvaltningen och i våra strategiska HR processer. I din roll är du en viktig operativ och strategisk samarbetspartner för våra chefer där du förväntas bidra med din kompetens och erfarenhet, stöd och vägledning i personalärenden, avtals- och arbetsrättsfrågor, kompetensförsörjningsfrågor, rehabilitering. I rollen som HR-strateg kommer du även att driva större implementeringsprocesser.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
relevant akademisk utbildning/högskoleutbildning
flerårig erfarenhet av brett kvalificerat HR-arbete och chefsstöd i en större organisation
erfarenhet som medlem i ledningsgrupp
goda kunskaper och gedigen erfarenhet inom arbetsrätt och förhandling
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
god allmän IT-vana samt kunskap om och intresse för digitala verktyg och systemstöd.
Vi ser med fördel att du har tidigare erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, att du har arbetat med barn och utbildningsverksamheter och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha drivit, utvecklat och implementerat HR-processer inom en större organisation.
Du är en god kommunikatör med förmåga att samarbeta och skapa goda, tillitsfulla relationer med såväl chefer som fackliga parter. Du har ett starkt engagemang för att driva processer och utveckling framåt, och du har förmåga att arbeta självständigt med fokus på att skapa nytta för verksamheten.
Du har ett konsultativt, lösningsorienterat och flexibelt förhållningssätt, samtidigt som du värdesätter struktur och tydlighet. Med din erfarenhet inom HR har du en god helhetssyn, ett gott omdöme och inger förtroende genom din gedigna kunskap och erfarenhet. Du förstår verksamheternas förutsättningar, behärskar såväl det operativa som det strategiska HR perspektivet och levererar med hög kvalitet och professionellt bemötande.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du ansöker kommer du istället att få svara på frågor relevanta för tjänsten. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta HR-chef Maria From, på 08-746 36 99 eller på maria.from@solna.se
.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Stadsledningsförvaltningen, HR-enheten Kontakt
Maria From maria.from@solna.se 087463099
9886278