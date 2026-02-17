HR-strateg rekrytering
2026-02-17
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du gedigen kunskap om strategiskt HR-arbete och erfarenhet av att utveckla rekryteringsprocesser? Trivs du med att driva förändring tillsammans med andra? Vill du vara med och stärka förutsättningarna för Sveriges nionde största kommun att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens? Då kan detta vara ditt nästa steg.
Ditt nya jobb
Som HR-strateg får du en central roll i att samordna och driva strategiska insatser för att forma och vidareutveckla kommunkoncernens rekryteringsprocess till en modern, enhetlig och träffsäker process, med tydligt fokus på kandidatupplevelse och attraktionskraft. Genom ditt arbete skapar du förutsättningar för organisationens chefer att attrahera och rekrytera rätt kompetens som bidrar till en god välfärd för kommunens invånare. Med ett strategiskt helhetsperspektiv som grund får du också möjlighet att bidra operativt i komplexa rekryteringar, exempelvis chefstjänster och specialistroller, där du är ett kvalificerat stöd för organisationen.
Du bygger förtroendefulla relationer, har god kommunikativ förmåga, är prestigelös och modig. I ditt arbete skapar du engagemang, är lösningsorienterad och tillsammans med andra driver du utveckling.
Du kommer bland annat att:
• utveckla och stärka arbetet med kompetensbaserad rekrytering
• bidra till en enhetlig rekryteringsprocess i hela kommunkoncernen
• utveckla och kvalitetssäkra budskapet i våra rekryteringsannonser
• utveckla, utvärdera och genomföra utbildningar i rekrytering
• säkerställa att rekryteringssystemet är ett effektivt verktyg som skapar enkelhet och kvalitet i rekryteringsprocessen
• följa upp och analysera kandidatupplevelsen
• bidra till att utveckla en rättssäker och tillförlitlig rekryteringsprocess
• införa och utveckla testverktyg
Vid behov deltar du även i andra HR-områden och stödjer HR-enheten i gemensamma uppdrag.
Vi söker dig som
• Har utbildning inom HR eller annan utbildnings- eller erfarenhetsbakgrund som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Har flera års erfarenhet av strategiskt HR-arbete och av att utveckla rekryteringsprocessen på övergripande nivå i större organisationer, gärna i en offentlig organisation.
• Trivs med att skapa samarbete över gränser och utvecklar strukturer som förenar och förenklar i en stor organisation.
• Har god systemvana och erfarenhet av digitala rekryteringssystem.
Det är meriterande om du har
• Utbildning och erfarenhet av testverktyg som kan användas i rekrytering samt förmåga att göra samlade bedömningar
Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift.
Personlig lämplighet kommer att ha stor betydelse vid urvalet.
Välkommen till oss
Förutom ett arbete där du har meningsfulla och viktiga arbetsuppgifter som gör skillnad erbjuder vi en god arbetsmiljö i nyrenoverade lokaler på Tändstickskontoret i centrala Jönköping. Som HR-strateg hos Jönköpings kommun blir du en nyckelspelare i att samordna kompetens och resurser så att vi tillsammans stärker vår gemensamma förmåga. Du arbetar strategiskt för att skapa goda förutsättningar som inspirerar och bidrar till en kommunkoncern som växer och utvecklas. Nu söker vi dig som kan fortsätta utveckla vårt gemensamma arbete!
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare med tillträdesdag enligt överenskommelse.
Vi avser hålla inledande intervjuer under vecka 11 och 12.
Sista ansökningsdag 2026-03-06
Vill du veta mer?
Om du har frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till rekryterande chef Philip Cederholm, +4636105186
Fackliga kontakter hittar du https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/sa-soker-du-jobb-hos-oss/fackliga-foretradare-pa-stadskontoret.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Välkommen att söka tjänsten som HR-strateg!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
