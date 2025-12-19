HR-strateg chef- och ledarskapsutveckling
2025-12-19
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du kunskap om strategiskt arbete och erfarenhet av chef- och ledarskapsutveckling? Trivs du med att navigera och samverka i en stor och komplex organisation? Vill du vara med och utveckla Sveriges nionde största kommun? Då är det dags att ta steget och söka till oss och bli en del av framtidens Jönköpings kommun!
Ditt nya jobb
I rollen som HR-strateg arbetar du med att utveckla och stärka våra processer inom chef- och ledarskap.
Hos oss präglas ledarskapet av förmågan att visa tillit till medarbetare, ett föredömligt och empatiskt förhållningssätt samt mod att leda och viljan att utveckla verksamheten. Du skapar förutsättningar för chefer och ledare att omsätta dessa värden i praktiken.
Dagens och framtidens ledare behöver både förvalta och utveckla genom innovativa lösningar och mod. Genom samarbete och samverkan med hela kommunkoncernen driver du initiativ som rustar chefer för en värld i ständig förändring. Det innebär att:
- utforma och driva strategiska initiativ för chefs- och ledarskapsutveckling.
- arbeta för att kommunkoncernen har agila och hållbara kompetenshöjande aktiviteter som skapar innovativa ledare och chefer. Exempelvis genom att utveckla och genomföra utbildningar och program för chefer och ledare.
- bidra till att skapa stödjande strukturer och praktiska verktyg som gör det enklare för chefer och ledare att lyckas i sitt uppdrag.
I vår mångfacetterade organisation är din förmåga att aktivt samverka med förvaltningar, bolag och ledningsgrupper avgörande. Här krävs engagemang, kommunikation och initiativ för att bygga relationer och skapa gemensamma lösningar som stödjer våra övergripande mål.
Du kommer vara placerad på enheten HR på stadskontoret som är en av våra förvaltningar. På vår enhet arbetar andra strateger, verksamhetsnära hr-stöd och hr-administratör. Du rapporterar till enhetschefen för HR på stadskontoret och arbetar nära dina kollegor för att skapa möjligheter i våra uppdrag.
Din kompetens
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, exempelvis inom organisationsutveckling, ledarskap, beteendevetenskap eller annan utbildning som vi bedömer relevant. Det viktiga är att du utöver en relevant akademisk examen har kunskap och erfarenhet som gör dig trygg i att arbeta strategiskt och operativt med chef- och ledarskapsutveckling.
Du har omfattande erfarenhet av att leda och utveckla komplexa strategiska processer och är högst lösningsorienterad med förmåga att omsätta långsiktiga visioner och mål till konkreta lösningar.
Du bygger förtroendefulla relationer med förmåga att skapa förståelse, engagemang och goda relationer inom alla nivåer i organisationen. Genom din pedagogiska styrka förmedlar du budskap och kunskap på ett sätt som inspirerar. Du kombinerar prestigelöshet och mod med en förmåga att hitta lösningar genom att se behov, lyssna in och driva tillsammans med andra.
Du använder utbildning som ett av flera sätt att förverkliga strategier och är trygg med att själv leda och genomföra utbildningar i nära samarbete med andra.Du ser möjligheter inom digitalisering och pågående utveckling inom AI.
Vi ser gärna att du har egen erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare.
Välkommen till oss
Förutom ett arbete där du har meningsfulla och viktiga arbetsuppgifter som gör skillnad erbjuder vi en god arbetsmiljö i nyrenoverade lokaler på Tändstickskontoret i Jönköping. Som HR-strateg hos Jönköpings kommun blir du en nyckelspelare i att samordna kompetens och resurser så att vi tillsammans stärker vår gemensamma förmåga. Du arbetar strategiskt för att skapa goda förutsättningar för ett ledarskap som inspirerar och bidrar till en kommunkoncern som växer och utvecklas. Nu söker vi dig som kan fortsätta utveckla vårt gemensamma arbete!
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare med tillträdesdag enligt överenskommelse.
Vi avser hålla inledande intervjuer under vecka 4 och 5.
Sista ansökningsdag 2026-01-14
Vill du veta mer?
Om du har frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till rekryterande chef Philip Cederholm, 0721850329.
Fackliga kontakter hittar du https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/sa-soker-du-jobb-hos-oss/fackliga-foretradare-pa-stadskontoret.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som HR-strateg!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
