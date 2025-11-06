HR-specialist till kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i.
Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Är du vår nya HR-specialist? Nu söker kulturförvaltningen dig som vill arbeta som HR-specialist mot verksamheter inom avdelning Bibliotek och Kulturhus. Tjänsten är ett föräldravikariat på 100 % och pågår till och med 2027-05-31.
Som HR-specialist hos oss blir din uppgift att stötta chefer utifrån samtliga HR-processer så att de får så bra förutsättningar som möjligt för att kunna fullfölja sitt chefsuppdrag och leverera en bra verksamhet. Du kommer även att vara förvaltningslokal processledare för någon av HR-processerna. Som lokal processledare ansvarar du för att driva utvecklingsarbete inom processen, att implementera och följa upp förvaltningens arbete i processen, samt att stödja övriga HR kollegor som sakkunnig i frågan. Arbetssättet innefattar också att du erbjuder ett verksamhetsnära HR-stöd genom representation i ledningsgrupper, samverkansgrupper med fackliga organisationer samt i andra möten. Vi utövar ett nära verksamhetsstöd och erbjuder ett HR-uppdrag som har en tydlig utvecklande och värdeskapande koppling till förvaltningens verksamheter. Tjänsten innebär ett omväxlande arbete på både operativ, taktisk och strategisk nivå. Arbetsuppgifterna kräver snabba byten av perspektiv då vi rör oss mellan detalj och helhet och tvärtom.
HR-avdelningen består av en utvecklingsledare och fem HR-specialister som rapporterar till HR-chef. Vi har en hög grad av kollegialt stöd och ett generöst klimat där kompetens och erfarenhet delas.
Kulturförvaltningens HR-avdelning arbetar i moderna lokaler på Östra Hamngatan 16. Eftersom vårt kontor ligger nära Göteborgs Centralstation har vi mycket goda förbindelser till kollektivtrafiken. Vi har ett flexibelt arbetssätt vilket innebär att du kan jobba hemifrån när arbetet tillåter det. Vi erbjuder dig en inspirerande och kreativ arbetsmiljö där du får möjlighet att göra skillnad. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en akademisk examen från personalvetarprogrammet eller annan beteende-/samhällsvetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har minst ett års erfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete som innefattar att du har arbetat med majoriteten av HR-processerna så som exempelvis rehabilitering, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Du har även erfarenhet av att ha arbetat och samverkat tillsammans med fackliga organisationer. För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna kommunicera väl på svenska i tal och skrift.
Som person är du strukturerad och kan identifiera problem, se samband och hitta möjliga lösningar utifrån komplex information. Du har en god kommunikativ förmåga och kan anpassa din kommunikation efter mottagaren. Eftersom du kommer arbeta som stöd till chefer, samt i team med dina kollegor, lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga. Du ser till helheten, tänker strategiskt och bidrar till att skapa långsiktiga och hållbara resultat. Vi förväntar oss även att du tar efter avdelningens förhållnings- och arbetssätt och kan arbeta förebyggande, proaktivt och kan coacha chefer utifrån deras individuella behov samt efter verksamhetens förutsättningar.
Hoppas att du är intresserad av att bli vår framtida kollega. Vi ser vi fram emot din ansökan!Övrig information
Planerade dagar för intervju är: 10, 11 samt 12 december.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag. Vi har rökfri arbetstid.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Kulturförvaltningen Kontakt
Tatjana Marin Kartal tatjana.marin.kartal@kultur.goteborg.se 031-3683211
