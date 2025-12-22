HR-specialist som drivs av att utveckla system och processer
2025-12-22
Gillar du utmaningar och drivs av att utveckla systemstöd, e-utbildningar och lärande i nära dialog med uppdragsgivare och användare? Hos oss får du varierade arbetsuppgifter och möjlighet till lärande och utveckling tillsammans med kollegor.
En av våra duktiga medarbetare går vidare mot nya utmaningar, vi söker därför en ersättare för honom. Känner du igen dig i beskrivningen nedan välkomnar vi din ansökan redan i dag!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär förvaltning och vidareutveckling av Region Östergötlands talent-/learning management system, Kompetensportalen (Grade Talent). I Kompetensportalen finns möjligheten att dokumentera utvecklingssamtal där finns även certifikat/kompetenskort, karriärstegar, yrkesprofiler, pulsmätningsverktyg, checklistor med mera. I Kompetensportalen finns också regionens utbildningskatalog som riktar sig både till regionens egna medarbetare och externa deltagare. Utbudet i utbildningskatalogen innehåller både lärarledda utbildningar och e-utbildningar.
Som systemexpert (objektspecialist) kommer du att ingå i PM3-förvaltningen och representera verksamhetens intresse. Du har i uppdrag att driva och utveckla arbetssätt samt ansvara för att Kompetensportalen stödjer regionens kompetensförsörjningsprocess och verksamhetens behov. I arbetsuppgifterna ingår förvaltning, användarsupport, vidareutveckling av systemstödet och produktion av e-utbildningar.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen består av fem personer med olika kompetenser så som utbildningsadministratör, specialist inom e-utbildning, objektspecialist, HR-specialist inom LMS/TMS. Arbetet sker i nära samarbete och gruppen stöttar varandra med både användarsupport och utvecklingsfrågor. På enheten finns totalt 19 medarbetare som med sina olika HR-kompetenser stödjer och utvecklar chefer och medarbetare i regionen. Här finns utvecklingsinriktade kollegor som hjälper varandra och har roligt tillsammans.
Om dig
Du har en akademisk examen inom HR eller annan eftergymnasial utbildning som bedöms vara lämplig för tjänsten. Du har några års erfarenhet av konsultativt HR-arbete, gärna med chefsstöd som rör Learning/Talentmanagement frågor. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
I uppdraget får du en nyckelroll i att koppla samman HR-processer och IT-stöd, där din konsultativa förmåga blir avgörande för att omvandla behov till användbara lösningar.
Har du erfarenhet av att producera och redigera film och bild ser vi det som ett stort plus. Vi värdesätter också ett intresse för pedagogik samt att du snabbt sätter dig in i nya IT-system och arbetssätt. Även om du inte har tidigare erfarenhet av att producera e-utbildningar ser vi gärna att du är nyfiken och vill utvecklas inom området tillsammans med engagerade kollegor.
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att självständigt planera, utveckla och driva uppdrag framåt samt nå uppsatta mål inom givna tidsramar. Då utveckling är en stor del av uppdraget behöver du vara kreativ och öppen för idéer och lösningar som kan omsättas i praktiken. En god kommunikationsförmåga behövs för att lösa uppgifter tillsammans med kollegor, uppdragsgivare och användare på ett smidigt och relationsskapande sätt.
