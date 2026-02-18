HR-specialist Lön och systemförvaltning
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelseförvaltningen består av flera centrala stödfunktioner som kommunikation, kansli, stab, HR, ekonomi, kost, IT, säkerhet samt utredning och analys.
HR-AVDELNINGEN
HR-avdelningen är centralt placerad i kommunen och tillhör Kommunstyrelseförvaltningen. Vi arbetar strategiskt och konsultativt som generalister men har också uppdelat ansvar för särskilda kompetensområden inom HR. Avdelningen arbetar tillsammans med chefer i hela organisationen och har en unik inblick i kommunens alla verksamheter.
I din roll som HR-specialist ska du ge organisationen ett kvalificerat och brett HR-stöd. Du fungerar som bollplank till kommunens chefer med uppgift att hjälpa dem att vara framgångsrika i sitt ledarskap och i sin arbetsgivarroll.
I kombination med generalistrollen ansvarar du för expertområdet lön och systemförvaltning. I din roll stödjer du kommunens chefer och medverkar i löneprocessen på olika nivåer. Du är även systemansvarig för våra olika HR-system och kontaktperson gentemot våra leverantörer.
Du kommer att medverka i utveckling och implementering av övergripande strategier, processer, policys och verktyg inom ansvarsområdena. Du leder kommunens löneöversyn och lönekartläggning samt ansvarar tillsammans med dina kollegor för kommungemensamma utbildningar som HR-avdelningen anordnar. Att följa den allmänna kunskapsutvecklingen inom ansvarsområdena kommer att vara en viktig del i arbetet.
I dagsläget ligger enhetens GDPR-ansvar på tjänsten.
Som person är du förtroendeingivande och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Genom öppenhet och initiativ till samarbete bidrar du till utvecklingen och du delar gärna med dig av dina kunskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann, självgående, nyfiken och få saker gjorda. Du är en god pedagog och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi söker dig som:
• har akademisk utbildning inom HR
• har erfarenhet av liknande arbete
• har kännedom om våra avtalsområden
• har erfarenhet/kunskap av löneprocessen
• har erfarenhet/kunskap av systemförvaltning
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper, kompetenser och drivkrafter.
ÖVRIGT
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta.
