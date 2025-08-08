HR-specialist inriktning rekrytering
2025-08-08
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi HR-specialist med uppdrag att stötta i rekrytering av nya medarbetare och chefer till SiS huvudkontor, men också till våra
institutioner runt om i landet. SiS är inne på en spännande utvecklingsresa där utvecklingsarbete med att stärka myndighetens
kompetensförsörjning, där rekrytering utgör en viktig del. I den här tjänsten kommer du få möjlighet att arbeta med rekrytering och
kandidatupplevelsen i vår myndighet.
Som HR-specialist inom rekrytering är du en viktig del i att försörja verksamheten med rätt kompetens för vårt samhällsviktiga uppdrag.
Det innebär att du jobbar operativt, konsultativt och strategiskt mot rekryterande chefer och bidrar med dina kunskaper genom alla
delar i rekryteringsprocessen. Kommunikation med kandidater kommer också att vara en viktig del av ditt uppdrag. Det kan också bli
aktuellt att stärka upp inom HR-avdelningen med frågor inom andra delar av kompetensförsörjningsområdet. Arbetet är i stor
utsträckning självständigt, men du kommer att ha gott stöd av dina blivande kollegor på HR- avdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är van att ha många processer igång samtidigt och med god struktur. Du har ett stort intresse av, och goda kunskaper i,
kompetensbaserad rekrytering. Du är också motiverad att dela med dig av dina kunskaper i organisationen. Eftersom en stor del av
arbetet innebär samarbete med rekryterande chefer och kontakt med kandidater, är det viktigt att du är serviceinriktad och
relationsskapande. Du behöver även ha en god förmåga att ta initiativ och att arbeta målfokuserat med ditt uppdrag. Du är en god
ambassadör både för SiS och för en kvalitativ, kompetensbaserad rekryteringsprocess.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning, t.ex. beteendevetare eller personalvetare, alternativt motsvarande kunskaper som är relevanta för arbetet.
• Erfarenhet av att ge kvalificerat chefsstöd i rekrytering och att ha flera processer igång samtidigt
• Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor kopplat till rekryteringsområdet
Det är meriterande med:
• Erfarenhet av att arbeta med rekrytering inom offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av att arbeta i rekryteringssystemet ReachMee.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 augusti 2025.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Referensnummer: 2.9.1-6787-2025
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
