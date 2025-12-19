HR-specialist
Karlskrona kommun / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-12-19
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Olofström
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Rådgivning och stöd till chefer inom rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, arbetsrätt och förändringsarbete.Kvalifikationer
Vi söker en driven HR-talang till ett vikariat!
Har du en kandidatexamen inom personalvetenskap och minst ett års erfarenhet inom HR? Har du dessutom koll på arbetsrätt och tycker om att arbeta rådgivande och stödjande? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter dig som:
Är en problemlösare med ett strategiskt tänk. Du trivs i förändring och anpassar dig snabbt till nya förutsättningar. Du har struktur i ditt arbete och en känsla för hur du prioriterar på ett effektivt sätt. Du är drivande, tar egna initiativ och ansvar för att föra uppgifter och processer framåt. Du bygger starka relationer och samarbetar gärna. Du har god självkännedom och tycker om att ge service och förstå kundens behov.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Kontakt
tf chef HR-stödsenheten
Marianne Nikitidis Claesson marianne.nikitidisclaesson@karlskrona.se 0455 - 30 42 62 Jobbnummer
9657137