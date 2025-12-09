HR-specialist
Beskrivning
Vi söker en vikarierande HR-specialist som vill bidra till ett HR-arbete i framkant.
Som HR-specialist hos oss får du en betydelsefull roll där din vardag är stimulerande och ingen dag den andra lik. Utgångspunkten i vårt arbete är vår värdegrund som förverkligas genom förtroende, ansvar, respekt och omtanke.
Du arbetar med HR-frågor centralt och är ett stöd för chefer på miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Din närmaste chef är HR-chefen. Dina kollegor är hr-specialister, löne- och pensionshandläggare, hälsoutvecklare samt folkhälsostrateg. Dina samarbetsytor är diversifierade och du får möjlighet att utvecklas personligt och professionellt hos oss.
Arbetsuppgifter
Du får ett brett och omväxlande uppdrag som spänner över hela HR-området. Du kommer att arbeta behovsdrivet med verksamhetens mål i fokus. Vi ser gärna att du tillämpar kunskap och erfarenhet på ett serviceinriktat, professionellt och konsultativt sätt. Du är ett nära stöd till chefer gällande rehabilitering, arbetsrättsliga frågor, arbetsmiljöfrågor, samverkan samt organisationsutveckling. Tillsammans med övriga HR-funktioner medverkar du i att ta fram och genomföra kommunövergripande HR-processer och arbetssätt. Du kommer att ansvara för kommunens system för hantering, administration och uppföljning av arbetsmiljöhändelser.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom personalområdet eller likvärdig högskoleexamen, erfarenhet av kvalificerat HR-arbete och systemhantering av HR-system. Det är meriterande om du har arbetat inom offentlig verksamhet.
Du är trygg och professionell i din yrkesroll och ser till att det kollegiala samarbetet är det som driver utvecklingen av HR-arbetet framåt. Vidare har du ett coachande förhållningssätt, är tydlig i din kommunikation och har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Villkor
Heltid.
Vikariat 1 år med möjlighet till förlängning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer planeras vecka 3 och 4.
Personlighetstester kan komma att användas i urvalsprocessen.
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter. Du är varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen.
