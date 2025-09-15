HR-specialist
Tyresö Kommun / Administratörsjobb / Tyresö Visa alla administratörsjobb i Tyresö
2025-09-15
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tyresö Kommun i Tyresö
, Stockholm
, Täby
eller i hela Sverige
Vad vi gör och vill
Ett av Tyresö kommuns fem övergripande mål är "En attraktiv arbetsgivare med motiverade och delaktiga medarbetare".
Vi är övertygade om att motivation och delaktighet är nyckeln till att våra invånare i kommunen får bra service och tjänster. För att ta tillvara våra medarbetares potential behöver de ges ett stort förtroende och ansvar samt möjlighet att påverka och förbättra hur vi arbetar. Vår ledarfilosofi baseras därför på tillit. Vi behöver ha utvecklande ledare som skapar förutsättningar för alla medarbetare att vara motiverade, delaktiga och ha modet att tänka nytt. För att tydliggöra vår gemensamma ledarkultur och stärka vår arbetsplatskultur i Tyresö kommun, arbetar vi strukturerat och medvetet med Utvecklande Ledarskap (UL) och Utvecklande Medarbetarskap (UM), enligt Försvarshögskolans modell.
Det är utifrån detta mål och dessa förutsättningar som vi på HR verkar och hela tiden utvecklar vårt strategiska, taktiska samt operativa HR-stöd. Då det händer mycket spännande och utvecklande saker i vår kommun är det stor efterfrågan på våra tjänster.
Inom HR-enheten arbetar HR-chef, fem HR-konsulter, två HR-specialister och en HR-koordinator. Vi har även dagligt samarbete med förhandlingschef, HR-strateg och lönechef. Hela HR-avdelningen leds av vår HR-direktör. Vi är en nytänkande och proaktiv HR-funktion som stödjer kommunens utveckling mot uppsatta mål och som är mycket uppskattad av organisationen. Vi stöttar våra ca 140 chefer så att de står väl rustade för nuvarande och framtida utmaningar.
Hos oss ska jobbet vara både meningsfullt och roligt. Vi värnar om en bra balans mellan arbete och fritid, och vi tror att man utvecklas bäst när man känner sig trygg och har kul tillsammans. Vår avdelning kännetecknas av en hjälpsam och positiv kultur där vi ständigt utvecklar, förbättrar och gör skillnad - som ett team. En viktig del av vårt sätt att arbeta är kollegialt lärande, där vi delar kunskap, stöttar varandra och växer tillsammans.
Visst låter det spännande och som ett drömuppdrag för HR?Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Vi söker nu dig som vill utvecklas i rollen som HR-specialist med inriktning Medarbetarresan. Som HR-specialist kommer du att arbeta både taktiskt och operativt i syfte att utveckla och förbättra. Arbetet sker gemensamt med kollegorna på HR och intressenter i våra verksamheter. För oss är det viktigt att vi arbetar tillsammans och fokuserar på helheten och hur våra processer stödjer varandra. Arbetsuppgifterna är bland annat:
- Förvalta och utveckla processer kopplat till kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke
- Utveckla processer för on- off- och changeboarding, samt samordna dessa processer med berörda delar av organisationen
- Samordna ett av våra största projekt Utvecklande medarbetarskap
- På sikt, förvalta och fortsätta implementera utvecklande medarbetarskap så att denna kulturresa lever vidare
- Tillsammans med HR-specialistkollega utveckla och driva arbetet med att ta fram nya lönekriterier samt mallar till lönegrundande medarbetarsamtal och avstämningssamtal så dessa går i linje med utvecklande medarbetarskap
- Stärka HRs kommunövergripande arbete med kompetenskartläggning särskilt med koppling till beredskapsfrågor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vem är du?
Du har akademisk examen, företrädesvis från personalvetarprogrammet.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett par års erfarenhet av att ha arbetat med verksamhetsnära chefsstöd inom HR då samarbete med verksamheter har betydelse för att lyckas i rollen som HR-specialist.
Du drivs av att få utveckla värdeskapande insatser inom on- och offboarding, kompetensförsörjning och Employer Branding samt har erfarenhet av att samordna och leda projekt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av hur digitalisering och AI kan vara ett stöd i arbetet. Du är van användare av IT-system och att arbeta i digitaliserade flöden och processer men har inget emot att också ha en del administrativa arbetsuppgifter kopplade till dina projekt. Utöver dina projekt kommer du att vara delaktig i upphandlingar, implementera system samt vara superuser för vissa system.
Du är aktiv i omvärldsbevakning och i utvecklingen av dina ansvarsområden samt har förmåga att analysera ny information och omsätta den i handling.
Vi söker en kollega som är självgående, flexibel med god samarbetsförmåga och har ett kreativt sinne i sitt arbete. Du uppskattar samarbete och har lätt för att skapa förtroende genom din lyhördhet och prestigelöshet.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 30 september. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Catarina Tunberg, catarina.tunberg@tyreso.se
, 08-57829919
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/279". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
(org.nr 212000-0092) Kontakt
Catarina Tunberg +46857829919 Jobbnummer
9508393