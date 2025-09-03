HR-partner till PTS
2025-09-03
Vill du vara med och forma framtidens HR i en organisation som står inför spännande förändringar? Hos oss får du en bred roll där du är chefernas främsta stöd och samtidigt får möjlighet att påverka och utveckla våra arbetssätt.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
"Jag som kommer att vara din chef heter Linn Arnewing och är tillförordnad HR-chef. Jag vill skapa en miljö där vi både har högt i tak och nära till skratt - vi på HR brukar säga att vi är varandras hemmahamn. Samtidigt står vi inför en höst med många förändringar, och vi söker dig som är prestigelös, flexibel och trivs när det händer mycket. Genom samarbete och gemenskap vill jag bygga ett team där vi känner oss trygga och kan göra skillnad tillsammans."
Om rollen
Som HR-partner på PTS får du en roll där du verkligen kan göra skillnad. Du blir chefernas närmaste stöd och rådgivare i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering samt grupp- och ledarutveckling, och du får möjlighet att bidra till att forma en stark och hållbar organisationskultur. Rekrytering hanteras huvudsakligen av våra specialiserade rekryterare, vilket gör att du kan fokusera på att utveckla chefer och processer och skapa långsiktigt värde för verksamheten.
Rollen kombinerar operativt arbete med strategiska inslag. Du får driva och delta i HR-initiativ, påverka processer och se hur dina insatser gör skillnad för både chefer och medarbetare. Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas, med en möjlig sammanslagning med Digg och ett omfattande kultur- och ledarskapsarbete, vilket gör att din förmåga att agera tryggt och inspirerande i förändring blir avgörande.
Vi söker dig som vill växla mellan operativt stöd och strategiskt arbete, bidra med din erfarenhet och senioritet, och vara en aktiv partner för cheferna när det gäller att skapa hållbara arbetssätt och utveckla människor. Här får du möjlighet att växa tillsammans med en organisation i förändring och verkligen påverka hur PTS fungerar - idag och i framtiden.
Om teamet
För oss är gruppen vår hemmahamn där vi samarbetar för att ge stöd, lära och utveckla varandra. Vi hämtar kraft för att vara uthålliga och trygga i vår roll i verksamheten. Vi är ett drivande, stödjande, utvecklande och roligt gäng som alla brinner för att göra vår verksamhet lite bättre varje dag. Nu längtar vi efter en ny kollega som under en period kan hjälpa oss att göra oss och verksamheten ännu bättre.
Om dig
Vi söker dig som trivs i samarbete och bygger förtroendefulla relationer med både chefer och kollegor. Du är flexibel och kan snabbt växla mellan operativt och strategiskt arbete, liksom prestigelöst hoppa in där det behövs. Din struktur hjälper dig att prioritera i en vardag med skiftande uppgifter, samtidigt som du behåller fokus på helheten. Din stabilitet gör att du kan ta de svåra samtalen och stå trygg även när det blåser, och din erfarenhet gör att du skapar tydlighet i komplexa situationer. Med personlig mognad och trygghet i rollen kan du anpassa ditt budskap på ett pedagogiskt och konstruktivt sätt, vilket gör dig till en uppskattad partner i både vardag och förändring. För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen som personalvetare eller motsvarande utbildning som vi finner relevant.
• Mångårig och aktuell erfarenhet av brett HR-arbete inom myndighet, både operativt och strategiskt. Du har stöttat och coachat chefer i HR-relaterade frågor som personalärenden och arbetsrätt samt arbetat med att utveckla processer, riktlinjer och policyer.
• God svenska i tal och skrift.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
• arbetsrättsliga frågor kopplat till beredskap, kris, krig och eller säkerhet,
• och intresse av att använda AI som verktyg,
• att vara med och driva en övergång/sammanslagning av myndigheter,
• att leda i förändrings- och utvecklingsarbete, exempelvis inom verksamhetsutveckling, organisationsförändringar eller införande av nya arbetssätt och system,
• att ta fram rutiner eller stödmaterial för dataskyddsarbete, inklusive att genomföra konsekvensbedömningar vid behandling av personuppgifter.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är ett vikariat t.o.m. 2026-08-31 med start omgående med placering i Stockholm. Din tjänstetitel blir HR-specialist.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta tf avdelningschef Linn Arnewing på Linn.Arnewing@pts.se
eller HR-specialist Sofia Linden Falkenlöv på Sofia.LindenFalkenlov@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 17 september.
