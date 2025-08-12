HR-partner till Mälardalens universitet
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
HR-avdelningen skapar förutsättningar för att MDU ska vara ett attraktivt universitet, en god arbetsgivare och en hållbar arbetsplats. Genom att stödja ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning bidrar vi till att MDU kan nå sina mål och utbilda framtidens världsmedborgare. Vi arbetar både strategiskt och operativt, nära verksamheten, för att stärka universitetets förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetens i en akademisk miljö med höga ambitioner. Avdelningen befinner sig just nu i en spännande utvecklingsfas där organisation och arbetssätt utvecklas i syfte att stärka vår roll som ett effektfullt verksamhetsstöd. Välkommen till oss!
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Anställningsperiod/tillträde: 1 år med tillträde så snart som möjligt
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/avdelning: HR-avdelningen
Som HR-partner har du en nyckelroll i att ge ett kvalificerat och verksamhetsnära HR-stöd till såväl akademiska ledare, chefer inom verksamhetsstödet som medarbetare. Du arbetar både strategiskt och operativt i en bred roll med att omsätta verksamhetens behov till konkreta HR-insatser, ger stöd och råd i att hantera dagliga arbetsgivarfrågor med fokus på att stärka ledarskap, skapa en attraktiv arbetsplats och en långsiktig kompetensförsörjning.
Genom ditt arbete bidrar du till att utveckla ledarskap, kultur och organisation i en akademisk miljö i stark utveckling, till en attraktiv arbetsplats genom kvalificerat, operativt och strategiskt HR-stöd samt fungerar som en länk mellan HR-avdelningen och verksamheten.
Som HR-partner är dina främsta arbetsuppgifter att:
• Vara ett verksamhetsnära stöd till chefer i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, avtal, interna riktlinjer och praxis
• Stödja chefer i bland annat ledarskap, arbetsmiljöansvar och rehabilitering, förändringsledning, rekrytering samt lönesättning och lönebildning
• Stödja enhetlig, effektfull och rättssäker tillämpning och utveckling av HR-processer och MBL
För att bidra till HR-avdelningens spännande utvecklingsfas kommer du att:
• Delta i och ibland leda HR-projekt och utvecklingsinitiativ
• Driva, följa upp och vidareutveckla HR-processer samt bidra vid implementeringen av HR-processer, riktlinjer och arbetssätt
• Använda HR-data, digitala verktyg och AI som stöd i arbetet
Du ingår i ett team som tillsammans driver och utvecklar ett verksamhetsintegrerat HR-stöd i linje med MDUs vision, mål och strategier. Du rapporterar för närvarande till biträdande HR-chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom beteendevetenskap, personalvetenskap eller vad arbetsgivaren bedömer som motsvarande
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete inom statlig förvaltning.
• Erfarenhet av att arbeta nära chefer i ett utvecklingsorienterat och konsultativt arbetssätt med utgångspunkt i deras uppdrag som arbetsgivarföreträdare
• Goda arbetsrättsliga kunskaper och erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God digital kompetens och hög förmåga att använda HR-system och digitala verktyg som naturlig del i ditt arbete
Meriterande
Meriterande är om du har:
• Erfarenhet från universitet eller högskola samt rekrytering i akademisk kontext
• Chefsansvar liksom erfarenhet av att arbeta i och med chefs- och ledningsgrupper.
• Erfarenhet av att delta i digitalt utvecklingsarbete av HR-processer
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är trygg i din HR-kompetens, lösningsorienterad och har mycket god samarbetsförmåga. Du är strukturerad, resultatorienterad, kommunikativ och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Du har hög förmåga att prioritera i komplexa sammanhang och trivs med att växla mellan operativt och strategiskt arbete.
Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
