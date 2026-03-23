Hr-partner
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Nu söker vi dig som vill göra skillnad på riktigt, bli en del av vårt engagerade och härliga HR-team och följa med oss på en spännande utvecklingsresa där vi tillsammans stärker det verksamhetsnära HR-arbetet.
Vilka är vi?
På vår HR-enhet arbetar idag 6 HR-partners, 2 HR-strateger och 1 projektledare, alla med samma mål: att ge våra cirka 130 chefer de allra bästa förutsättningarna att leda och stötta våra 3000 medarbetare - som i sin tur gör skillnad för alla som bor, verkar och vistas i Gislaveds kommun.
Vi är en del av en större HR-avdelning med runt 35 kollegor inom fyra enheter: HR-enheten, bemanningsenheten, löneenheten och kommunhälsan. Här arbetar vi nära varandra, hjälps åt över gränserna och utvecklar ständigt vårt arbetssätt. Hos oss är prestigelöshet, laganda och värdeskapande relationer centrala framgångsfaktorer. Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du vara med och göra skillnad och vidareutveckla arbetet med verksamhetsnära HR. Detta genom att vara HR-partner åt en av våra förvaltningar där du stöttar chefer inom alla tänkbara arbetsgivarfrågor.
Det innebär bland annat att du:
- arbetar operativt nära verksamheten och deltar i förvaltningens ledningsgrupper
- bidrar med ett strategiskt arbetsgivarperspektiv i både dagliga och långsiktiga frågor i verksamhetens frågor
- stöttar chefer i rekryteringar, rehabiliteringsärenden, individärenden och förhandlingar
- bidrar i samverkansprocesser och håller i utbildningar
- är en trygg och lösningsorienterad rådgivare i en miljö där mycket händer
I den mån verksamheten tillåter och efter chefs medgivande finns möjlighet till distansarbete till viss del.
Som Hr-partner har du ett nära samarbete med dina kollegor inom avdelningen samtidigt som du förväntas ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som:
- har lätt för att skapa struktur och trivs när tempot och antalet arbetsuppgifter varierar
- trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter
- är relationsskapande, samarbetar gärna och värdesätter god kommunikation
- är pragmatisk, prestigelös, nyfiken och konsultativ i ditt förhållningssätt
- är flexibel, lösningsfokuserad och positiv även när förändringstakten är hög
- gillar att jobba självständigt men samtidigt värdesätter ett nära teamarbete
Kvalifikationer
Du som söker ska:
- Vid ansökningstillfället ha en avslutad och godkänd kandidatexamen inom det personalvetenskapliga området.
Meriterande är:
- Erfarenhet av brett hr-arbete, gärna inom offentlig förvaltning.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
Första intervjuer beräknas ske vecka 15.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, HR-avdelningen, Hr-enheten Kontakt
Mirja Bäckström 0371-81148 Jobbnummer
9813570