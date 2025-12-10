HR-konsulter till HR-enheten
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltningen / Administratörsjobb / Katrineholm Visa alla administratörsjobb i Katrineholm
2025-12-10
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltningen i Katrineholm
Kommunledningsförvaltningen har till uppgift att bistå kommunstyrelsen i dess funktioner. Vårt uppdrag är att, effektivt och samordnat, ge strategisk och operativ styrning och stöd inom de områden som förvaltningen ansvarar för så att kommunorganisationen ges goda förutsättningar att utföra sina uppdrag för att maximera medborgarnyttan. Arbetet utgår utifrån fem ledord; stöd, strategi, styrning, samverkan och samordning.
HR-enheten består av HR-konsulter, specialister inom rehabilitering och arbetsrätt, förhandlare, hälsoutvecklare samt HR-koordinator, alla med olika erfarenheter och kunskaper som bidrar till en hög gemensam kompetens. Vi arbetar operativt och strategiskt tillsammans med kommunens chefer och söker nu tre drivna HR-konsulter som vill vara med och forma framtidens HR-arbete med oss. Just nu genomgår vi en spännande utveckling där vi förändrar våra arbetssätt, och du får en unik möjlighet att påverka, bidra och vara med på resan. Vi är ett gäng som har nära till skratt och god gemenskap är en självklar del av vår arbetsdag. Vi utgår från vårt kontor som ligger centralt i Katrineholm och har flexibel arbetstid där del av arbetet kan utföras på distans utifrån verksamhetens behov. Vi erbjuder dig förmåner så som friskvårdsbidrag, semesterväxling, tjänstepension och möjlighet att leasa cykel och dator.
Låter det som något för dig? Välkommen att skicka in din ansökan.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som HR-konsult erbjuds du ett självständigt uppdrag med möjlighet att fortsätta växa och utvecklas. Du blir en del av en grupp med drivna kollegor där vi hjälper varandra att lyckas med våra uppdrag och inser vikten av att dela kunskaper och erfarenheter med varandra. Du blir en nyckelspelare i personalavdelningens uppdrag att utveckla och tillhandahålla professionellt stöd och sakkunnig rådgivning i operativa och strategiska personalfrågor till kommunens chefer.
Vi erbjuder en bred och varierande roll där du genom ett konsultativt förhållningssätt ger stöd i HR-frågor till kommunens chefer. Som HR-konsult har du ansvar för ett eget verksamhetsområde samtidigt som vi ser till helheten och alltid coachar och hjälper varandra.
Du kommer att arbeta med verksamhetsnära personalfrågor och stötta chefer i deras verksamhets-, personal- och arbetsgivaransvar. Utifrån verksamheternas behov ger du ett kvalitetssäkert, konstruktivt och operativt stöd inom områden som arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, ledarskapsutveckling och kompetensförsörjning. Du kommer att få uppdrag från förvaltningens chefer men du förväntas också självständigt följa upp, vara delaktig i och föreslå hur verksamheternas arbetssätt kan utvecklas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom personalvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Vi värdesätter om du har erfarenhet av att arbeta brett med operativt och strategiskt chefsstöd inom HR-området där du coachar, utmanar och inspirerar. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av, och trivs med, att hålla i föredrag och utbildningar. Du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket, tal och skrift. För tjänsten krävs att du har goda IT-kunskaper.
För att trivas i rollen bör du stimuleras av utåtriktat och relationsskapande arbete. Du ser möjligheter i förändringar och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter vilket innebär att du snabbt kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, driver arbetet framåt och har en förmåga att snabbt fatta egna beslut utifrån komplex information. I samarbetet med andra är du lyhörd och tillmötesgående och har lätt att anpassa samt förhålla dig till olika situationer och personer. Med fokus på service levererar du lösningar och kommer med förbättringsförslag som utvecklar verksamheten.
ÖVRIGT
Intervjuer för denna tjänst kommer att ske under vecka 3.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294434/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340) Arbetsplats
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Tillgänglig för frågor 19/12-29/12
Minna Forsblom, HR-chef minna.forsblom@katrineholm.se 0150-570 25 Jobbnummer
9636629