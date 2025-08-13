HR-konsult, Vikariat
2025-08-13
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
HR-konsult vikariat 1 år- gör skillnad i en växande kommun
Tekniska kontoret, Jönköpings kommun
Vill du använda din HR-kompetens för att utveckla Sveriges nionde största kommun?
Vi söker dig som trivs i en stödjande roll, har ett brinnande intresse för brett HR och vill bidra till ett hållbart arbetsliv för våra chefer och medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-13Om tjänsten
Som HR-konsult hos oss får du ett varierat och utvecklande uppdrag. Du ger kvalificerat och konsultativt HR-stöd till chefer inom en eller flera avdelningar. Du arbetar brett inom HR-området och bidrar till kommunens gemensamma strategier:
Attrahera och rekrytera rätt kompetens
Hållbar arbetsmiljö
Hållbart ledarskap
Kompetensutveckling och lärande
I praktiken innebär det att du stöttar chefer i rekrytering, arbetsrätt och avtalsfrågor, rehabilitering, kompetensförsörjning och samverkan. Du blir också processamordnare för relevanta HR-processer och samarbetar nära med HR-enheten, fackliga företrädare och kommunens centrala HR-avdelning. HR-administration är en naturlig del i ditt uppdrag.
Vi söker dig som
Har kandidatexamen inom HR eller motsvarande
Har minst 6 månaders erfarenhet av brett HR-arbete och nära chefsstöd
Har arbetat i kommunal sektor, region eller annan större och komplex organisation
Har yrkeserfarenhet inom servicesektorn och inom administration
Det är meriterande om du har ett par års erfarenhet inom HR-området. Likaså om du kan personalsystem såsom Adato, Novi, Varbi, Qlik Sense eller Personec.
För att trivas hos oss behöver du
Vara självgående och trygg i din yrkesroll
Vara flexibel, samarbetsorienterad och strukturerad
Ha en prestigelös inställning och en serviceinriktad attityd, i stort som smått.
Vi erbjuder dig
Ett stimulerande och varierat arbete med stort eget ansvar
Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kunniga kollegor
Trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag
En arbetsplats som värnar om lika möjligheter och ett gott bemötandeOm företaget
Tekniska kontorets stab är en central stödfunktion som samlar HR, ekonomi, kommunikation, kansli, arbetsmiljö, IT och inköp. Vi arbetar nära förvaltningens chefer och nämnd för att skapa de bästa förutsättningarna för Jönköpings utveckling - för alla som bor, arbetar och verkar här.
Tjänsten
Vikariat 1 år med möjlighet till förlängning, 100 %, tillträde 1 dec eller enligt överenskommelse.Kontaktuppgifter för detta jobb
HR-chef: Mia Clewemar Lindqvist -
Vision: Rebecca Färgh - 036-10 29 25
Välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi Jönköping ännu bättre!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
