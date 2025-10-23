HR-konsult
2025-10-23
Vi söker en HR-konsult med goda kunskaper inom förhandlingar och arbetsrättsliga frågor för ett kortare uppdrag.
Varmt välkommen att skicka in en ansökan redan idag!
Uppdraget
Vi söker ett professionellt stöd i en pågående arbetsrättslig process till en kund. Uppdraget innebär att bistå med rådgivning samt delta vid en kommande förhandling, i syfte att säkerställa en korrekt, effektiv och rättssäker hantering. Förhandlingen är planerad att inledas inom kort (första möte 29 oktober). Uppdraget sker huvudsakligen på plats, men viss förberedelse kan ske på distans.Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
• Strategisk rådgivning inför förhandlingen.
• Närvaro vid förhandlingen.
• Eventuellt stöd vid dokumentation och efterarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har;
* Dokumenterad erfarenhet av förhandlingar enligt MBL och arbetsrättsliga frågor.
* God kunskap om processer vid arbetsbefrielse och omställning.
* Förmåga att ge strategisk rådgivning och hantera komplexa personalärenden.
* Tillgänglighet för förberedande möten samt fysisk närvaro vid förhandlingen.
Du erbjuds
Du kommer att bli anställd av Jurek Talents och vara uthyrd till vår kund, alternativt finns möjlighet att gå in som underkonsult. Du behöver kunna starta omgående och omfattning är inte helt bestämd ännu. Tjänsten är placerad i Fagersta.
Om verksamheten
Jurek Recruitment & Consulting är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, administration samt marknad och management.
