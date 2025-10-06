HR-generalist till PartnerTech Karlskoga AB
2025-10-06
Vi på PartnerTech Karlskoga AB är stolta över att vi har en av Sveriges modernaste och största anläggningar för avancerad skärande bearbetning. Vår mission är att vi ska vara våra kunders strategiska och prioriterade partner och tillhandahålla hög kompetens inom vårt affärsområde.
PartnerTech Karlskoga AB är just nu inne i en expansiv period och söker nya medarbetare.
HR-generalist till PartnerTech Karlskoga
Vill du vara en del av ett dynamiskt team och bidra till en meningsfull HR-verksamhet? Vi på PartnerTech Karlskoga AB söker nu en kollega i form av ytterligare en HR-generalist.
Som HR-generalist kommer du att ingå i vårt engagerade Ekonomi- och HR-team bestående av sex kompetenta medarbetare. Du får möjlighet att arbeta med och ständigt utveckla våra HR-processer och bidra till en effektiv hantering av praktiska HR-relaterade uppgifter.
Du utför arbetsuppgifter som ibland förutsätter egna ställningstaganden, snabba leveranser och du kommer att vara ett viktigt stöd för både medarbetare och chefer.
Exempel på arbetsuppgifter
- Intern kommunikation
- Lönekartläggning
- Arkivering och månadsstatistik
- Vägledning och rådgivning till chefer och medarbetare
- Diverse HR-administration och operativa uppgifter i företagsgemensamma aktiviteter
Vi söker dig som
Har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper, samt några års erfarenhet från HR-fältet. Du har god förståelse för HR-processer och -rutiner, och har erfarenhet av arbetsmiljöarbete, specifikt då SAM. Erfarenhet av IA-systemet är meriterande. Du är också bekväm med Officepaketet och har gärna kunskaper i affärssystemet Monitor.
För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann, flexibel och serviceinriktad och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du arbetar gärna både självständigt och i team, du är initiativtagande och har förmåga att planera din tid effektivt. Du har också goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vad erbjuder vi?
Hos PartnerTech Karlskoga AB får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö tillsammans med engagerade kollegor. Friskvårdsbidrag och gym är några av våra förmånliga friskfaktorer. Kollektivavtal är tecknat med Unionen.https://permec.se/hem/partnertech/
är ett företag i tillverkningsindustrin, belägen i naturnära Karlskoga.
Viktigt att notera: Tjänsten omfattas av försvarssekretess och kräver svenskt medborgarskap. Bakgrundskontroll, säkerhetsprövningssamtal samt alkohol- och drogtest ingår i vår anställningsprocess.
Tjänsten inleds som en visstidsanställning, men blir en tillsvidaretjänst för rätt person.
Tveka inte att skicka in din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Jörgen Karlsson, HR-generalist 076-6315033
