HR-generalist
Uppsala universitet, HR-avdelningen / Personaltjänstemannajobb / Uppsala Visa alla personaltjänstemannajobb i Uppsala
2026-07-10
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Vill du arbeta med kvalificerat HR stöd till prefekt/chefer tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en kunskapsintensiv och internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart chef- och medarbetarskap och en hälsosam arbetsmiljö som erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Då är du varmt välkommen att söka anställning som HR-generalist vid HR-avdelningen på Uppsala universitet!
HR-avdelningen är en del av universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet och är placerad i Segerstedthuset, i moderna och ljusa lokaler i nära anslutning till Botaniska trädgården, Carolina Rediviva och Uppsala slott. Avdelningen består av ett 50-tal medarbetare fördelade på fyra enheter. Avdelningens övergripande uppdrag är att bidra till att Uppsala universitet är en attraktiv arbetsgivare. Vi ger stöd och rådgivning i strategiska och operativa HR-frågor samt företräder arbetsgivaren avseende arbetsgivarpolitik och villkor. Vi erbjuder även verksamhetsnära HR-stöd till universitetets institutioner och enheter. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete i en utvecklande och stimulerande miljö som präglas av engagemang, hög kompetens, innovation och kollegor med god AI-mognad.
Nu söker vi nya kollegor till vårt HR-team. Några av våra medarbetare går vidare till andra roller och uppdrag, vilket skapar möjlighet för dig att bli en del av vår verksamhet.
Som HR-generalist vid HR-avdelningen arbetar du nära institutioner och enheter och bidrar med professionellt HR-stöd inom ett brett område. Du blir en del av ett kunnigt och hjälpsamt team där vi värdesätter samarbete, erfarenhetsutbyte och ett gemensamt ansvar för att leverera hög kvalitet i vårt stöd till verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att, utifrån verksamhetens behov och ett arbetsgivarperspektiv, ge kvalificerat HR-stöd till prefekt/chefer inom olika delar av organisationen. Du kommer att handlägga, utreda, samordna, driva och följa upp ärenden inom hela HR-området. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad om gällande lagar, regler, förordningar, kollektivavtal, processer och rutiner. I arbetsuppgifterna ingår även att ge råd och stöd inom internationell rekrytering och mottagande samt kontakter med andra myndigheter. Det kan handla om frågor som rör anställningsvillkor, försäkringar, skatter, arbets- och uppehållstillstånd samt tillhörande regelverk. Du kommer även att delta i HR-funktionens löpande utvecklingsarbete och digitala transformation.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med kollegor inom institutionernas administrativa team och några dagar i veckan har du även din arbetsplats i verksamheten, nära de chefer och medarbetare du stöttar. Du ansvarar ofta för flera parallella uppdrag av både kort- och långsiktig karaktär, anpassade efter verksamhetens behov. För att trivas i rollen behöver du uppskatta variation och att arbeta konsultativt i nära samarbete med chefer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen inom HR-området, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har även något års dokumenterad och aktuell erfarenhet av brett och självständigt HR-arbete. Du har goda kunskaper i arbetsrätt och dokumenterad erfarenhet av att tillämpa relevanta lagar, regler och kollektivavtal. Du har god erfarenhet av att ge råd och konsultativt stöd till chefer inom hela HR‐området. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska samt känner dig trygg med att informera i större grupper. Du har mycket god digital kompetens, är en van användare av olika IT-system och digitala verktyg.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du har god förmåga att arbeta proaktivt och självständigt driva uppgifter framåt samt anpassa dig när förutsättningar förändras. Du arbetar strukturerat och lösningsfokuserat och har förmåga att se helheten. Du har mycket godsamarbets- och relationsskapande förmåga som skapar förtroende i mötet med chefer och kollegor. Då arbetet innefattar hantering av personalärenden är det även viktigt att du har hög integritet och gott omdöme.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap om och dokumenterad erfarenhet av att tillämpa de specifika lagar och regler som tillämpas inom statlig verksamhet samt erfarenhet av arbete med internationella HR-frågor är meriterande.
Om anställningen
Anställning är tills vidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Enhetschef Lena Kvist, 018-471 1769, den 10 – 17 augusti.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 17 augusti 2026, UFV-PA 2026/2354.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
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, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
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751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, HR-avdelningen Kontakt
Lena Kvist lena.kvist@uu.se 0184711769 Jobbnummer
9999029