HR-generalist
Aktiebolaget Micropol Fiberoptic / Personaltjänstemannajobb / Halmstad Visa alla personaltjänstemannajobb i Halmstad
2026-05-28
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiebolaget Micropol Fiberoptic i Halmstad
Vill du inleda din HR-karriär i ett snabbväxande internationellt bolag där du får möjlighet att arbeta brett inom HR och samtidigt bidra till verksamhetens fortsatta tillväxt och kulturresa?
Vi erbjuder
Micropol Fiberoptic befinner sig i en spännande tillväxtfas där vi breddar vår produktportfölj och accelererar vår internationella expansion. Mot slutet av 2026 tar vi nästa steg i vår utveckling genom flytten till ett nytt huvudkontor och en modern produktionsanläggning i Halmstad.
Som HR-generalist hos oss får du en central roll i vår fortsatta tillväxtresa. Du kommer framför allt att arbeta med rekrytering och vara en nyckelperson i att attrahera, identifiera och anställa rätt kompetens i takt med att organisationen växer.
Om arbetet
Rollen innebär ett nära samarbete med chefer genom hela rekryteringsprocessen - från kravprofil till annonsering, urval, intervjuer, kandidatupplevelse och erbjudande. Utöver rekrytering arbetar du med onboarding och ser till att nya medarbetare får en professionell och välkomnande start hos oss. Därtill arbetar du med löpande HR-administration, exempelvis anställningsavtal och personaldokumentation, samt stöttar HR Manager i HR-relaterade processer och rutiner.
Rollen ger också möjlighet att vara med och forma hur vi växer som bolag. Som en del av en snabbväxande organisation får du bidra till att utveckla processer, arbetssätt och vår företagskultur. Du blir en viktig del i att skapa en stark medarbetarupplevelse och en arbetsplats där människor trivs och utvecklas.
Vi söker dig som har
Högskoleutbildning med HR-inriktning, exempelvis som personalvetare eller annan likvärdig utbildning
God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat
God kommunikativ förmåga i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av rekrytering eller search
Erfarenhet av HR-relaterat arbete inom kollektivavtalsansluten verksamhet, gärna Teknikavtalet
Erfarenhet från tillverkande industri eller teknikbolag
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning. Likaså flytande svenska och engelska i tal och skrift.
För att trivas i rollen tror vi att du har ett stort driv och trivs i en miljö där tempot är högt och mycket händer samtidigt. Du är strukturerad och noggrann, med god förmåga att skapa ordning och säkerställa att dokumentation hanteras korrekt och att processer och riktlinjer följs. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du kommunikativ, relationsskapande och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med kandidater, kollegor och chefer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad du kan förvänta dig hos oss
Micropol Fiberoptic är en ledande aktör inom fiberoptiska lösningar. Vi strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet och värdesätter en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga. Hos oss får du chansen att göra skillnad och bidra till vår gemensamma framgång. Vi erbjuder självklart en anställning med kollektivavtalade villkor och tillhörande försäkringar som skapar stabilitet och långsiktig trygghet. För att värna om din hälsa tillhandahåller vi friskvårdsbidrag, regelbundna hälsoundersökningar samt förmånlig sjukförsäkring. Därtill satsar vi på gemenskap och trivsel genom återkommande sociala aktiviteter såsom after work, festligheter och andra gemensamma initiativ som stärker sammanhållningen i organisationen.
Om anställningen
Omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Visstidsanställning, 12 månader Placeringsort: Halmstad
Ansökningsprocess
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Notera att bakgrundskontroll och tester är en del av rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sofia Viredius HR Manager, e-post: sofia.viredius@micropol.com
.
Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7801232-2024439". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Micropol Fiberoptic
(org.nr 556470-0499), https://careers.micropol.com
Älvdalsvägen 4 (visa karta
)
313 50 ÅLED Arbetsplats
Aktiebolaget Micropol Fiberoptic Jobbnummer
9934974