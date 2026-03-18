HR-generalist
Vi söker HR-generalist till Devexa i Karlskrona. Här arbetar vi nära varandra i ett öppet klimat, med mycket skratt och gemenskap.
Devexa AB är ett familjeägt bolag som bedriver lokalvård runt om i Sverige. Devexa har sitt huvudkontor i Karlskrona och ingår i koncernen Pelmaticgruppen. Devexa påbörjade en stor tillväxtresa 2021 genom förvärv av städbolag. I dagsläget finns vi i Kristianstad, Växjö och Västerås och vår vision är att fortsätta växa. Vi söker HR-generalist till vårt huvudkontor som vill följa med oss på denna resa.
Som HR-generalist kommer du tillsammans med VD och övrig personal på huvudkontoret stödja dotterbolagens platschefer och medarbetare både operativt i form av administration och uppföljningar men även vara en viktig del av Devexagruppens strategiska HR-arbete. Genom att bygga starka relationer och tillit med platschefer och medarbetare bidrar du aktivt till utvecklingen av våra interna HR-processer. Framförallt vara ett stöd inom din kompetens bl.a. inom arbetsmiljö, rehabilitering och personalärenden.
Du behöver ha goda IT- kunskaper och lätt för att lära dig navigera i digitala system.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ge vägledning och rådgivning till chefer om HR-relaterade frågor och policyer
Stödja chefer i rekryteringsprocesser, och i lönesättning, och administrera anställningsavtal
Tolka kollektivavtal, stödja chefer i arbetsrättsliga frågor, och genomföra fackliga förhandlingar
Administrera platsannonser och säkerställa god optimering av dessa på sociala medier för att attrahera rätt kompetens
Ansvara för rehabiliteringsprocesser
Stötta i löneberedning
Delta i utvecklingen och implementering av strategiska HR-processer
Ansvar för utformning och uppdatering av företagets personalhandbok och företagspolicy
Övrig HR-administration
Om dig
Vi ser att du har en akademisk examen inom HR-området eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Vi tror att du har några års arbetslivserfarenhet av HR och att vara ett chefsstöd. Du har erfarenhet av operativt och strategiskt HR-arbete och känner dig trygg i din kunskap avseende lagar, avtal och övriga regelverk inom HR.
Du värdesätter en arbetsplats med högt tempo och samarbete. Några av dina bästa egenskaper är att du är serviceinriktad, förändringsbenägen, strukturerad och noggrann.
Meriterande
Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
Akademisk examen inom HR-området
Körkort B
Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare
Heltid
I tjänsten ingår regelbundna resor till annan ort där våra andra enheter finns
Intervjuer sker löpande
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: camilla.johansson@devexa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR-generalist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devexa AB
(org.nr 559117-8073)
Östra Prinsgatan 20 (visa karta
)
371 31 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Camilla Johansson camilla.johansson@devexa.se 0738601664
