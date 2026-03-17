HR-generalist till Första ubåtsflottiljen
Vill du arbeta brett och kvalificerat inom HR i en samhällsviktig verksamhet som är under stor utveckling? Nu söker vi en erfaren HR-generalist till HR-sektionen vid Första ubåtsflottiljen i Karlskrona, en del av Försvarsmakten.
Det här är en roll för dig som trivs med operativ bredd, professionellt djup och som vill bidra till att utveckla HR-arbetet i en komplex och samhällsviktig verksamhet.
Befattningen erbjuder
HR-sektionen består av fyra medarbetare samt HR-chef och är en del av flottiljstaben. Vi ansvarar för såväl strategiskt som operativt HR-arbete inom bland annat:
• Arbetsmiljö
• Kompetens- och personalförsörjning
• Arbetsrätt och avtalsfrågor
• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Lönebildning
• Jämställdhet och likabehandling
• Introduktion av nya medarbetare
Som HR-generalist rapporterar du till HR-chef och arbetar nära både chefer och kollegor i hela verksamheten.
Verksamheten präglas av tydliga strukturer, höga krav på rättssäkerhet och ett nära chefsstöd i vardagen. Rollen innebär stor självständighet kombinerat med kollegialt samarbete i ett erfaret HR-team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-generalist arbetar du konsultativt och operativt med kvalificerat stöd till chefer. Du driver självständigt ärenden och bidrar till att utveckla arbetssätt och rutiner.
Exempel på ansvarsområden:
• Stöd i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsprocesser
• Rådgivning i arbetsrättsliga frågor utifrån lag och avtal
• Stöd i arbetsmiljöfrågor
• Utbilda chefer i arbetsgivarrollen
• Kompetensförsörjnings- och personalplanering
• Planering, samordning och utveckling av introduktionsutbildning för nya medarbetare
• Kontaktperson för medarbetarundersökningar
• Arbete med likabehandling och hantering av ovälkommet beteende
• HR-administrativ handläggning och dokumentation
Rollen innebär att du behöver kunna göra självständiga bedömningar, fatta beslut och agera tryggt i komplexa personalärenden. Publiceringsdatum2026-03-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom HR/personalvetenskap eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
• Flerårig erfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete
• Erfarenhet av att ge konsultativt chefsstöd
• Goda kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande kompetenser
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• HR-arbete inom statlig eller annan offentlig verksamhet
• Arbete i större eller komplex organisation
• Jämställdhets- och likabehandlingsarbete
• Planering och genomförande av utbildningsinsatser inom HR Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
• Har hög integritet och gott omdöme
• Är trygg i din HR-kompetens och i dialog med chefer
• Arbetar strukturerat och självständigt
• Skapar förtroendefulla relationer
• Kommunicerar tydligt och respektfullt
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlskrona
Tillträdesdatum: 2026-06-01 eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
För upplysningar om befattningen kontaktar du:
HR-chef Linda Sporron 072-964 23 40
Fackliga företrädare:
Saco Marie Strandberg
OFR/O Liam Hansson
OFR/S Jimmy Svensson
SEKO, Jan-Anders Nilsson
Samtliga nås via FM växel 0455-85 000
Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2026
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Första ubåtsflottiljen står dygnet runt i beredskap för att övervaka och skydda Sveriges territorialhav, över och under ytan. Ubåtarna bedriver även dold underrättelseinhämtning och marina specialföretag med dykare, de står i beredskap för att sändas ut på internationella insatser någonstans i världen. De svenska ubåtarna är mycket avancerade och kan vara i undervattensläge under lång tid. Ubåtsvapnet har även världens mest avancerade ubåtsräddningssystem och ett avancerat signalspaningsfartyg för underrättelseinhämtning.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
