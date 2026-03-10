HR-Controller till Kungälvs kommun
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Kungälvs kommun utvecklas och växer.
Vi arbetar med att stödja organisationens behov i alla dessa frågor. I HR-enhetens övergripande uppdrag ingår att hantera och utveckla HR-arbetet för att stödja kommunens mål om tillväxt.
Du kommer att vara en del av vår engagerade HR-enhet där HR-specialister, HR-handläggare, förhandlingsansvarig och HR-chef arbetar. HR är organiserad under stabsfunktionen Utveckling och innovation.
Vi söker en HR-controller
Är du en självständig HR-controller som gärna tar helhetsansvar och gillar att använda dina analytiska och pedagogiska förmågor? Är du duktig på att använda din kompetens och erfarenhet och vill med både hjärta och hjärna vara med oss i strävan för att vara en strategisk partner samt arbeta nära våra verksamheter? Då kan du vara den personen vi söker!
Du kommer ha en nyckelroll i uppföljning, analys och utveckling av HR-arbetet, samt bidra till att ge organisationens ledning och politik ett välgrundat beslutsunderlag i HR-området.
Som HR-controller har du en viktig roll i förvaltningens strategiska arbete ur ett HR-perspektiv. Du arbetar nära HR-chefen och dina kollegor, och fungerar både som ett kvalificerat stöd och som en kunskapsresurs för HR-enheten.
Du kommer självständigt planera ditt arbete, men du är ändå aldrig ensam. Vi har regelbundna möten på enheten där vi prestigelöst delar kunskap, stöttar och utvecklar varandra.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett arbete i en viktig och spännande organisation där meningsfullhet värderas högt. Vi har en dynamisk arbetsplats med trevliga och omtänksamma kollegor och fin arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, flextid, semesterväxling och är du över 40 år får du fler semesterdagar enligt kollektivavtalet. Distansarbete kan ske 1-2 dagar per vecka. Vi arbetar i en enhet där ledorden mod, respekt och medskapande är viktiga för oss. Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-controller kommer du att ta fram och genomföra kvalificerade analyser, rapportera och följa upp personalstatistik, personalekonomi, HR-nyckeltal och indikatorer för att stödja strategiska beslut.
Du rapporterar och författar de HR-relaterade delarna i årsredovisningen, särskilt avsnittet om väsentliga personalförhållanden och personalnyckeltal. Du arbetar i kvalitetsuppföljningssystem med tertialuppföljning och är ett tydligt stöd i tertialrapporteringen och samordnar HR-specialister genom hela processen.
Ytterliga arbetsuppgifter är att samordna, rapportera och följa upp arbetet med internkontroll samt de politiska uppdragen kopplade till HR. Du skriver och sammanställer HR-relaterade underlag till revisionsrapportering, policys och riktlinjer samt reviderar personalpolitiska styrdokument.
Ytterligare del i tjänsten är arbetet med förvaltningsövergripande sjukfrånvaro där du har en viktig roll.
Du fungerar som en kunskapsresurs inom arbetsrätt och stöttar med kvalificerad rådgivning till kollegor. Vid behov hanterar du individärenden från start till avslut och bidrar som ett strategiskt stöd i övergripande HR-frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen från HRM/HRD/PA, arbetsrätt och statistik ska ha ingått.
Du ska ha dokumenterad erfarenhet av arbete med kvalitetsuppföljning, personalstatistik, analysarbete, uppföljning och utredning.
Du ska ha mångårig praktisk erfarenhet av att hantera individärenden från start till avslut samt mycket goda kunskaper i arbetsrätt, kollektivavtalet (AB) och utredningsmetodik.
Du bör ha arbetat med sjukfrånvaro på övergripande nivå.
Du bör ha förståelse för vad det innebär att arbeta i en politisk styrd organisation.
Du ska ha god kunskap i Officepaketet och erfarenhet av uppföljningssystem. Vi använder Stratsys och Hypergene. Du behöver vara intresserad av att skriva och producera text, analysera statistik och data och hålla dig ständigt uppdaterad med samhälls och sjukfrånvarofrågor.
För att klara av arbetet behöver du tycka om att samarbeta med olika befattningar och samtidigt gilla att arbeta självständigt, ha en tydlig pedagogisk förmåga och vara kommunikativ i både skrift och tal. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara självständig och strukturerad i ditt arbetssätt. Vara trygg i din kompetens, kunna göra egna välavvägda bedömningar, ha integritet i din yrkesroll, vara flexibel samt ha förmåga att hantera frågor som kan uppstå med kort varsel.
Vi söker dig som är pedagogisk och har god samarbetsförmåga. Är analytisk och noggrann. Duktig på att skapa struktur och tydlighet i ditt arbete och för andra. Du har mycket god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga och har god svenska i tal och skrift.
I den här rekryteringen är vi måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid de personliga egenskaperna. Arbetsprover och arbetspsykologiskt test används, därav kommer vi inte lägga stor vikt vid det personliga brevet.
Vi tillämpar löpande urval! Intervjuer planerade till v. 14.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
