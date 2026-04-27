HR-chef till Splendor Plant
Som HR-chef driver och utvecklar du självständigt samtliga HR-frågor och får en central roll på Splendor Plant, nordens största och ledande partiplantskola. All verksamhet finns i Svanshall utanför Höganäs (Jonstorp). Splendor Plant blir en del av Seafirekoncernen från den 1 maj 2026.
Du arbetar både operativt och strategiskt och medverkar till utvecklingen av verksamheten genom att implementera, digitalisera och leda HR-processer, kontinuerligt förbättra och upprätta rutiner samt utveckla och coacha cheferna i ledningsgruppen. Vi är en mindre tjänstemannaorganisation där alla hjälps åt så din roll kommer att vara bred från stort till smått.
Du får ansvar för merparten av rekryteringarna, ledarutveckling, personaladministration, arbetsmiljöarbete, skyddsronder, fackliga förhandlingar, företagshälsovård och rehab-ärenden. I rollen har du ingen personal som rapporterar till dig men fokus framåt är utveckling av organisationen med tyngdpunkt på ledarskap, medarbetarskap och arbete med arbetsmiljö och kompetensförsörjning. En stor del av rollen är personaladministration men lönerna sköts av ekonomiavdelningen. Rapportering sker direkt till VD och du ingår i ledningsgruppen.
I rollen:
• arbeta brett med hela årshjulet inom HR
• utveckla verksamhets- och hållbarhetshandbok
• ledarutveckla och coacha chefer inom olika områden såsom kommunikation, effektiva team och konflikthantering
Vem är du?
Du drivs både av att utveckla verksamheten i din HR-roll och att utvecklas själv. Du är en erfaren, stabil och trygg person med förmågan metodiskt ta dig an ditt uppdrag och samtidigt inspirera andra att utvecklas. Vi vill att du har minst 5-10 års erfarenhet av exempelvis HR-ansvar, HRBP, HR-generalist eller motsvarande. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift och har god systemvana, vi använder Haley HR. Vidare har du högskoleutbildning inom HR eller likvärdig erfarenhet. Du bor i Helsingborg eller Ängelholmstrakten och vill gärna jobba i vacker miljö.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en nyckelroll i ett framgångsrikt bolag med fötterna i myllan. Hos oss får du möjlighet att utveckla verksamheten och samtidigt arbeta tillsammans med passionerade chefer och medarbetare. Du blir en central del av bolagets händelser i högt som lågt.
Du arbetar nära VD och ledningsgrupp som alla finns i Svanshall utanför Höganäs. På Splendor Plant i Jonstorp är vi ca 120 anställda på årsbasis. Det innebär att under vintern är vi drygt 70 fast anställda och till midsommarlunchen dukar vi upp till cirka 140 personer. Vi har stora säsongsvariationer på personal eftersom vi följer naturens förutsättningar. Läs gärna mer: https://www.splendorplant.se/
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Splendor Plant med Insikta rekrytering. Du söker tjänsten genom att bifoga personligt brev samt CV via länken senast den 25 maj, gärna tidigare, vi läser ansökningarna efterhand. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Insikta AB Charlotte Olsson 070-6021911
