HR-chef till Pensionsmyndigheten

Är du en strategiskt erfaren och driven ledare som vill vara med och utveckla Pensionsmyndigheten inför 2030-talet? Är du en HR-chef som är lika besjälad som vi att sätta medarbetarna i centrum för att bli en ännu mer hållbar, attraktiv och modern arbetsplats än idag? Vill du arbeta på uppdrag av befolkningen och i samhällets tjänst för att utveckla välfärdssystemet i Sverige?
Om jobbet
HR-Enheten leder och styr HR-området på myndigheten.
Främst genom att vara stöd till chefer i organisationen i strategiska och operativa arbetsgivarfrågor inom statlig arbetsgivarpolitik, kompetensförsörjning, ledarskap- och medarbetarskapsfrågor, förändringsledning, arbetsmiljöfrågor, lönebildning, arbetsrätt, arbetsgivarvarumärket och kompetensutveckling. HR-chefen ansvarar också för utformning och implementering av strategier, metoder, processer och styrdokument inom HR-området. HR-chefen har en central roll på myndigheten och i vissa frågor rapporterar du direkt till GD. Enheten består av cirka 20 medarbetare indelade i två grupper; Verksamhetsnära HR och Kompetensakademin.
HR-enheten är en av sex enheter på avdelningen för myndighetsstyrning och stöd (MSS). Som HR-chef ingår du i MSS ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen. På avdelningen är vi cirka 100 medarbetare med uppdrag inom styrning, ekonomi, uppföljning, riskfrågor, säkerhet, inköp, fastighetsfrågor och mycket mer. Här finns även GD-staben som koordinerar stödet till GD, ledningsgrupp och styrelse.
Pensionsmyndigheten bedriver ett mycket aktivt förändringsarbete för närvarande. Medarbetarna och deras förmåga är helt avgörande för att nå nya mål till nytta för pensionärer och pensionssparade. HR-enheten och HR-chefen är avgörande för att nå dessa resultat och är återkommande deltagare i myndighetens ledningsgrupp.
Inom ett område som också kräver ständig utveckling söker vi nu dig som vill vara med och ta ansvar och driva HR-frågorna framåt tillsammans med många kompetenta och engagerade kollegor.Publiceringsdatum2025-11-03Profil
Arbetet handlar om att vara ett kvalificerat ledningsstöd som bidrar till att myndigheten är en attraktiv arbetsgivare. Du kommer jobba nära GD, ledningsgruppen och framförallt organisationens chefer då vi gemensamt bidrar till helheten och jobbar tillsammans för att lösa våra uppdrag. Som HR-chef är du strategiskt och övergripande ansvarig för alla HR-processer och förväntas omsätta strategiska ledningsfrågor till konkreta leveranser och verksamhetsnytta. Du leder, planerar, följer upp och utvecklar enhetens verksamhetsområden samt verkar för hållbara arbetssätt och en god samverkan med arbetstagarorganisationerna och huvudskyddsombud/arbetsmiljöombud.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar att:
Bidra till helheten genom att samarbeta med hela organisationen och vara aktiv i avdelningens ledningsgrupp,
Ansvara för den egna enhetens verksamhetsmål, resultat, utveckling och förändringsarbete,
Ansvara för ledning och styrning av enheten inklusive budget-, personal- och arbetsmiljöansvar,
Leda HR-enheten genom att skapa förutsättningar för enhetens medarbetare att ta ansvar, möjliggöra förändring och driva utveckling,
Ha en god omvärldsorientering och förstå hur omvärlden påverkar Pensionsmyndighetens verksamhet och agera utifrån det.
Vi söker dig som är en professionell och trygg ledare med flerårig erfarenhet som chef med budget och personalansvar inom HR-området vid statlig myndighet. Vi ser även att du har:
Akademisk examen inom beteendevetenskap eller annan inriktning som vi bedömer likvärdig,
Dokumenterad god erfarenhet av att leda och driva HR-arbete på strategisk och taktisk nivå,
Betydande vana i att vara stöd och rådgivare i strategiska frågor till GD och ledningsgrupp,
God förmåga att utveckla och digitalisera HR-verksamhet,
Erfarenhet av ledningsgruppsarbete,
Erfarenhet av att stödja och leda verksamhetsutveckling och förändringsarbete.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att leda genom andra chefer,
Erfarenhet av agila arbetssätt kopplat till verksamhetsutveckling,
Förhandlingsvana inom HR-området.
Som person är du trygg i din kompetens, nyfiken på din omvärld och driven av att skapa verksamhetsnytta för dem vi finns till för. Du är strukturerad, analytisk och utvecklingsinriktad. Du ser helheten i strategiska frågor samt har god förmåga att omsätta mål till leverans och resultat på såväl kort som lång sikt. Du har ett dokumenterat gott omdöme i komplexa frågor. Då arbetet innebär breda kontaktytor såväl inom myndigheten som med externa samarbetspartners är en kommunikativ, pedagogisk och social förmåga en mycket viktig förutsättning för att bygga och utveckla goda relationer. Du är trygg i din roll, har integritet och god samarbetsförmåga. Till detta har du mycket god förmåga och intresse av att uttrycka dig väl och pedagogiskt i tal och skrift.
Som ledare tillämpar du ett coachande och tillitsbaserarat förhållningssätt där ett starkt medarbetarskap är en självklarhet. Du ska också kunna företräda myndigheten i media.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan.
Läsa mer om våra förmåner och oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid vid vårt kontor i Stockholm och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Resor i tjänsten förekommer.
Din ansökan
Vi använder arbetspsykologiska tester för att säkerställa en träffsäker matchning. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du frågor gällande rollen är du välkommen att kontakta avdelningschef Magnus Rodin Telefon: 010-454 21 40, e-post: magnus.rodin@pensionsmyndigheten.se
eller rekryteringskonsult Mitra Frost. E-postadress: mitra.frost@novare.se
Mobil: 0736 40 92 39
Månadslön
